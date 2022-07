OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi bahçesinde gerçekleşen mezuniyet törenine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Nilüfer Özkan, Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.



“Biz size güveniyoruz, sizin de kendinize güvenmenizi istiyoruz”

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Mezun olmuş olmanız bizim için bir gurur kaynağı. Ve bu gurur sürecektir. Ben her birinizin yolu bahtı açık olsun diyorum. Her birinize sağlıkla, afiyetle, mutluluk içerisinde, huzur içinde başarılı bir meslek diliyorum. Nerede mutlu olacaksanız, hangi pozisyonda iş yapacaksınız bunu bilmiyoruz. Bu sizin tercihiniz olacaktır. Belki meslek dışı bir şey yapacaksınız, belki mesleğin içerisinde farklı alternatifleriniz olacaktır. Ama ne olursa olsun yaptığınızı en güzel şekilde yapmanızı, nerede bulunursanız bulunun en iyisi olmak ve en iyisini yapmakla da mutlu olduğunuzu görmek istiyoruz arkadaşlar. Sağlık afiyetle uzun bir ömür, başarılı bir iş hayatı diliyoruz. Biz size güveniyoruz, sizin de kendinize güvenmenizi istiyoruz. Hepinize saygılarımı arz ediyorum” dedi.



“İyi insan olmadan iyi hekim olunamaz”

Törenin devamında Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, “Unutmayın ki bir hekimin moral ve motivasyonu her zaman yüksek olmalıdır. Çünkü bu meslekte sebep ve sonuç doğrudan insan sağlığını ilgilendirir. Hekimlik, objesi insan olan bir sanattır. Hekimliğin etik ve ahlaki değerleri, ekip ruhu ile hareket etmeniz, sahip olduğunuz ilkeli ve insani duruşunuz ve çözüm odaklı yaklaşımınız zor zamanlarınızda size rehberlik edecektir. İyi insan olmadan iyi hekim olunamaz. Eğer bir insan çıkar odaklı olursa, hayalleri sadece kendi menfaatine odaklıysa, çok kazanan biri olabilir ama asla iyi bir hekim olamaz. Sizleri tek tek kutluyorum. Meslektaşlarımız olarak aramıza hoş geldiniz diyorum. Yolunuz ve bahtınız her zaman açık olsun” diye konuştu.



“Literatürü takip etmeniz gerekiyor”

Törene katılan Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek ise şöyle konuştu:

“Diş hekimliği zor bir meslek ama kendinizi geliştirmeniz gereken bir meslek. İnanın 10 sene sonra şu anda bildiklerinizden çok farklı bir yerde olacak diş hekimliği. Dolayısıyla kendinizi her türlü geliştirmeniz gerekiyor. Teknolojik anlamda literatürü takip etmeniz gerekiyor, kurslara, seminerlere, panellere mutlaka gitmeniz gerekiyor. Hayatınız boyunca mutlaka hastalara adaletli olun. Genç, yaşlı, erkek, kadın, zengin, fakir her türlü hasta bakacaksınız. Ama mutlaka hepsine adaletli olun. Hepinizin yolu açık olsun.”



“Zorlu ve güzel bir maratondu”

Fakülte birincisi Abdullah Bülbül ise “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi zorlu ve güzel bir maratondu. Bugün bu yolculuğu tamamlayan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ülkemizde sayılı fakültelerden biri olan, elinde ki imkan bolluğuyla kaliteli eğitimi ilke edinmiş fakültemizde, bolca gülüp bolca stresli vakit geçirdiğimiz, acı tatlı hatıralar biriktirdiğimiz bu zorlu eğitim sürecinde teşekkürü borç bildiğim sahip oldukları yetkin, kaliteli bilgi birikimleriyle diş hekimleri yetiştirmeyi kendine görev edinmiş tüm kıymetli hocalarıma, asistanlarımıza, dekanımıza, dekan yardımcımıza ve velilerimize gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Dönem birincisi Abdullah Bülbül, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan ile dönem kütüğüne birincilik plaketini çaktı. Ardından Diş Hekimliği Fakültesinden başarıyla mezun olan öğrencilere hediye ve başarı belgeleri verildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.

