Atatürk Bulvarı baştan sona yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST 2022 hazırlıkları kapsamında kent merkezinde trafik akışını rahatlatmak için Atatürk Bulvarı'nda kazıdığı yolu baştan sona yenileyerek asfaltlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin önemli güzergahlarının başında gelen ve araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Atatürk Bulvarı üzerinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Belediyeevleri Kavşağı arasındaki bozuk olan yol, kazınarak yeniden yapılıyor.

TEKNOFEST 2022 hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmalarda ulaşımın rahatlaması ve sağlıklı bir araç sürüşü için ekipler titizlikle hareket ediyor. Kademeli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak Belediyeevleri Kavşağı ile Kefeli Kavşağı arasındaki 1000 metrelik yol asfaltlandı. Çalışmada 1750 ton asfalt kullanıldı. Atatürk Bulvarı’nda toplam uzunluğu gidişgeliş 18 kilometrelik yol, belirli aralıklarla baştan sona yenilecek.

Ekipler, bugün Kılıçdede Kavşağı ile Belediyeevleri Kavşağı arasındaki asfaltlama çalışması nedeniyle yolu trafiğe geçici bir süreyle kapattı. Bafra istikametinden gelen araçlar, Kılıçdede Kavşağı'ndan Çarşamba Caddesi üzerine yönlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ahmet Bayır, şehir merkezindeki yol asfaltlamalarında trafiğin etkilenmemesi ve vatandaşlara rahatsızlık vermemesi için çalışmaların sabah 7'den gece saatlerine kadar devam ettiğini söyledi. Bayır, ekiplerin vardiya halinde çalışarak çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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