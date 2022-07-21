Subaşı Camisi'nin yüzde 45'i tamam Hamidiye Çeşmesi'nde de sona yaklaşıldı

Samsun'da inşaatı devam eden Subaşı Camisi'nin yüzde 45'i tamamlandı, Hamidiye Çeşmesi'nde ise sona yaklaşıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Subaşı Meydanı'nda gerçekleştirdiği proje kapsamında tarihi 8 kurnalı Hamidiye Çeşmesi ile tarihi Sadi Bey Mescidi’ni (Subaşı Camisi) bölgeye yeniden kazandırıyor. Tarihi Sa’di Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi’ni yeniden Subaşı Meydanı’nda yaşatmak için geçen yıl çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi sayesinde hem otopark sorununa köklü çözüm üretti hem de tarihi eserleri yeniden ortaya çıkardı.

Otoparkın yapımı tamamlanan ve şu anda mekanik sistemin testi süren alanda Subaşı Cami ve Hamidiye Çeşmesi'nin inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Subaşı Camisi'nin yüzde 45'i tamamlandı. Hamidiye Çeşmesi'nde de sona yaklaşıldı. Günümüze sadece fotoğrafları kalan 8 kurnalı çeşmeyi rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun şekilde yeniden inşa eden Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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