Samsun Bafra Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin (KAPIKAYAFEST) programı belli oldu.

2731 Temmuz tarihleri arasında 5 gün sürecek festivalde zengin bir program içeriği mevcut. Festival kapsamında kültür, su sporları, bisiklet, dağcılık, fotoğrafçılık, havacılık alanlarında değişik etkinlikler hayata geçirilecek. 4. Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali programı şöyle:

Festivalin ilk günü: Vorkshop çalışmaları kapsamında, su kabağı işlemeciliği, zembil/ sepet örücülüğü, kilim dokumacılığı gibi geleneksel el sanatları atölye faaliyetleri, kano, bambu safari, tekne gezileri, çarpışan su botu ile su sporları, mini futbol/voleybol, badminton, ayak tenisi, masa tenisi, dart, ip atlama, yakan top, ATV safari, zipline, salıncak, tırtıl safari, traktör safari, survivor yarışması (ödüllü), şınav yarışması (ödüllü), plank yarışması, halat çekme ile sportif faaliyetler, tandem ve single uçuşları ve yamaç paraşütü akrobasi gösterileri ile aşık atışması.

İkinci gün: Kuş Cenneti ve Bafra Arkeoloji ve Tütün Müzesi gezleri, Başaran Tepen Deliği ve Hayat Mağarası trekking ve foto safarileri tandem ve single uçuşları, kültürel ve sanatsal faaliyetler, herkesin katılımına açık kaya tırmanışları yer alırken akşam ise Bafra Musiki Cemiyeti THM konseri.

Üçüncü gün: Kuş Cenneti ve Bafra Arkeoloji ve Tütün Müzesi foto safarileri, kültürel ve sanatsal faaliyetler, su sporları, sportif etkinlikler, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşleri ve havacılık faaliyetleri kapsamında Satürn ve Jüpiter gözlemi ile Resul Dindar ve Nuri Özdemir konseri.

Dördüncü gün: Workshop çalışmaları, kültür ve sanatsal etkinlikler, su sporları, sportif faaliyetler, patika koşusunun yer alacağı dağcılık faaliyetleri, tandem ve single uçuşları, yamaç paraşütü akrobasi gösterileri, kaya tırmanışı, yelken kanat hedef şampiyonası, Bafra Underground Family (Buf) ve Kurtalan Ekspres konserleri.

Beşinci gün: Geleneksel el sanatları atölye çalışmaları, kano, bambu safari, tekne gezileri, çarpışan su botu gibi su sporları, içeriğinde mini futbol/voleybol, badminton, ayak tenisi, masa tenisi, dart, ip atlama, yakan top, ATV safari, zipline, salıncak, tırtıl safari, traktör safari, survivor yarışması (ödüllü), şınav yarışması (ödüllü), plank yarışması, halat çekme yer aldığı sportif faaliyetler, tandem ve single uçuşları, yamaç paraşütü akrobasi gösterileri, yelken kanat hedef şampiyonası ve doğa yürüyüşleri.

Türkiye'nin "İklim Değişikliği" temasını işleyen ilk festivali olacak olması ile de dikkat çeken 4.Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali 2731 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin açılış töreni 28 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’de yapılacak.

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