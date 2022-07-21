Irmakta bulunan 10 yaşındaki Emine'nin cesedi adli tıpa gönderildi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ırmakta ölü bulunan 10 yaşındaki engelli Emine Nur Ayhan’ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 7 Temmuz günü Çarşamba ilçesinde evlerinin önünde oynarken ailesinin bir anlık dalgınlığında otizmli Emine Nur Ayhan (10) ortadan kayboldu. Telaşla çocuklarını aramaya başlayan aile ve mahalleli, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda mahalleye yakın mesafedeki Yeşilırmak Nehri kıyısında çocuğa ait olduğu anlaşılan tişört bulundu. Bunun üzerine ekipler çocuğun nehre düşmüş olabileceği ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleri, 13 gün boyunda 83 personelle arama yaptı. Jandarma kadavra köpeğinin de katıldığı aramalarda dün acı haber geldi. Ekipler arama çalışmasını sürdürürken Hacılıçay Mahallesi'ndeki Yeşilırmak'ta oluşan adacık içinde jandarma kadavra köpeği Emine'nin cansız bedenini buldu. Kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Emine Nur Ayhan'ın cesedi polis botuyla karaya çıkartılarak, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Emine'nin ailesinden DNA testi için kan örneği alındı. Yüzü tanınmayacak halde olduğu öğrenilen ceset, otopsi işlemleri için bugün Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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