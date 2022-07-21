Samsun’da 92 otel ve plaja ‘turizm işletme belgesi’

Samsun’da turizm işletme belgesi alan 92 otel ve plaj işletmesine belgeleri düzenlenecek törenle dağıtılacak.

Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelikle 28 Temmuz 2021 tarihinden önce işletmeye açılan tüm belediye belgeli konaklama tesisleri ‘basit konaklama tesisi’ unvanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı. Basit konaklama işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesislerinin faaliyetlerinin sonlandırılacağı, bu işletmelerin mağduriyet yaşanmaması için Samsun sınırları içerisinde kalan plajlar ile otel, pansiyon, apart, kamping, karavan park gibi belediye belgeli konaklama tesislerin Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde müracaatları alındı. Belgesini almayanlar için son başvuru tarihi 28 Temmuz’a kadar sürüyor.

Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada toplam 92 otel ve plaj işletmesine belge düzenlendiğini ve düzenlenmeye devam edildiğini kaydetti. Belgeleri düzenlenen işletmelerin belgeleri 22 Temmuz’da Gazi Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği belirtildi.

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