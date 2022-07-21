SASKİ Genel Müdürü Yanık: “31 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü”

Samsun Büyükşehir belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza’da 35 milyon liraya mal olan tesis ile 31 mahallenin içme suyu sorununu çözdüklerini açıkladı.

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, beraberindeki SASKİ Havza Şubesi Müdürü Mustafa Arslan ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e Havza’da yıl içinde tamamlanan ve devam eden çalışmaları hakkında bilgiler vererek istişarede bulundu.



"Kalıcı olarak çözeceğiz”

Talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2022 yılı çalışma planı doğrultusunda çalışmalarına devam edildiğini belirten Yanık, “Gidirli Mahallesi'nde inşa edilen içme suyu arıtma tesisini tamamladı. 35 milyon liraya mal olan tesisimiz ile 31 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü. İnşallah Havza’da tüm mahallelerimizde ve ilçe merkezimizde içme suyu konusunu kalıcı olarak çözeceğiz” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise “SASKİ ilçemizde önemli hizmetlerde bulunmaya devam ediyor. İlçe merkezinde, kırsal mahallelerimizde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. SASKİ tarafından faaliyete alınan Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi ile birçok mahallemizde su sorunu çözüldü. Havza Belediyesi olarak bizler de halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerinde ki kaliteyi en üst düzeye çıkarmak. SASKİ ekiplerimiz de arazide yoğun bir çaba içerisindeler” ifadelerini kullandı.

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