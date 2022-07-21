SAMÜ'ye 9,5 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 yılı ‘Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı’nda Samsun Üniversitesi'nin(SAMÜ) sunduğu proje 9 milyon 581 bin TL bütçe ile desteklenmeye değer bulundu.

SAMÜ'nün ‘Samsun Hava Araçları Bakım Onarım Hizmet Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Özel Sektörle İşbirliklerinin Oluşturulması Projesi’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 9 milyon 581 bin TL bütçe sağladı. Proje ile SAMÜ'nün Ballıca Kampüsü'nde var olan altyapıya ilave olarak 4 yeni uçak bakım onarım atölyesi, 1 CNC atölyesi ve 1 kaynak atölyesi kurulacak.



“Samsun önemli bir üs olacak”

Havacılık, uzay ve savunma sanayi alanındaki kimliğinin bu projeyle daha da pekişeceğini belirten Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Üniversitemiz bünyesinde mevcut haliyle uçak bakım ve onarım alanında hem lisans eğitimi hem de SHY145 ve SHY147 ile nitelikli eğitimler verilebilmektedir. Tüm bu eğitimler için üniversitemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ülkemizdeki 3 üniversiteden biridir. Proje ile üniversitemiz Ballıca Kampüsü'nde var olan altyapıya ilave olarak 4 yeni uçak bakım onarım atölyesi, 1 CNC atölyesi ve 1 kaynak atölyesi kurulacaktır. Projenin başlamasıyla beraber 24 uçak bakım ve onarım teknisyen adayı, 30 CNC operatörü ve 30 kaynak operatörü eğitime alınacaktır. Bunun yanı sıra üniversitemiz dışından gelen talepler doğrultusunda da hava araçları bakım onarım hizmeti sunulacaktır. Böylece Samsun uçak bakım ve onarım alanında bölgesel ve ulusal olarak önemli bir üs haline gelecektir” dedi.

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