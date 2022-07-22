Samsun Havalimanı'nda yolcu trafiği: 6 ayda 578 bin 582 kişi uçtu

– SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı'nda ocakhaziran döneminde toplam 578 bin 582 yolcuya hizmet verildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’nda yolcu trafiği, inişkalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı haziran ayında SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 107 bin 17 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Dağlı, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2021 yılı Haziran ayında 92 bin 176’sı iç hat, 10 bin 141’i de dış hat olmak üzere toplam 102 bin 317 olan yolcu trafiği, 2022 yılı Haziran ayında iç hatta 86 bin 989, dış hatta 20 bin 28, toplamda ise 107 bin 17 olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği bin 247’si iç hat, 172’si de dış hat olmak üzere toplamda bin 419, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de toplamda 799 ton olmuştur. Ocakhaziran döneminde toplam yolcu trafiği 578 bin 582, uçak trafiği 6 bin 924, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) 5 bin 713 ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.

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