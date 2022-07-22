Kapıkaya Festivali ‘İklim Değişikliği’ temasıyla düzenlenecek

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali, ‘İklim Değişikliği’ teması ile hayata geçirilecek.

2019 yılında ‘Sıfır Atık’ temalı ilk doğa festivalini gerçekleştirerek dikkat çeken Bafra Belediyesi, bu yıl da festivali ‘İklim Değişikliği’ teması ile kurguluyor. 2731 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festival süresince iklim değişikliğine dikkat çekmek ve duyarlılık anlamında çeşitli etkinlikler yapılacak.

Festivalde çadır aralarına mavigri çöp kovaları kurularak geri dönüştürülecek atıkların kaynağında ayrı toplanmasına imkân sağlanarak toplanan atıklar, Toplama Ayırma Tesisine gönderilmek üzere biriktirilecek. Aynı zamanda alanda konumlandırılacak olan Mobil Atık Getirme merkezine katılımcıların ürettiği kâğıt/karton, plastik, cam, metal gibi geri kazanılabilecek atıklarını ayrı olarak bertaraf etmesi sağlanacak. Bafra Belediyesi mücavir alan sınırlarında konumlandırılmış olan toplama ekipmanları festival alanında da bulundurularak toplumsal farkındalığın ve atıkları ayrı toplama ekipmanlarının daha etkin kullanımı için işbirliği sağlanacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nden dallarında uzman öğretim görevlilerinin katılımıyla Kızılırmak Deltası başta olmak üzere çeşitli sulak alanların ve kıyı bölgelerinin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğinin incelendiği projelerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Özellikle çocukları çevre bilinçlerini geliştirecek aktiviteler sağlanacak. Temiz enerjinin uygulanabilir olduğu alanlara dikkat çekmek adına aydınlatmalarda güneş enerjisi sistemleri kullanılacak. Alanda tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılmasını sağlamaya yönelik matara kullanımını teşvik eden uygulama hayata geçirilecek. Ayrıca organik atıkların doğayla buluşturularak bertaraf edilebildiğinin halka gösterilmesi adına kurulan kompost atölyesinde düzenli olarak kompost üretimi gerçekleştirilecek.

Sınırlı kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çevre standı ile çeşitli geri dönüşüm materyallerinin, tek kullanımlık plastik ürünlerin dönüşüm serüveninin ve atıkların doğada yok olma sürelerinin sergileneceği; İklim değişikliğine karşı yerel ölçekte küçük adımlarla neler yapılabileceğinin değerlendirileceği bir stantta her türlü bilinçlendirme faaliyetleri sağlanacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İklim değişiyor ve bu dünyamız için ciddi bir tehlike altında. Bafra Belediyesi olarak bizler de bu farkındalıkla hareket ediyor faaliyetlerimizde bu hayati konunun altını çizecek çalışmalar gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. 2019 yılında ülkemizde ‘Sıfır Atık’ temalı ilk doğa festivalini hayata geçirdik ve bu noktada oldukça önemli kazanımlar ve değerli dönüşümler ettik. Her geçen gün adından biraz daha söz ettiren Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivalimizi yine Türkiye’de bir ilk olarak bu yıl 'İklim Değişikliği' teması ile hayata geçireceğiz. Bir ilçe belediyesi olarak iklim değişikliğine karşı biz de varız diyoruz. Festivalimiz süresince İklim Değişikliği ile ilgili farkındalık oluşturacak çalışmalar katılımcılar ve ziyaretçilerimizin dikkatine sunulacak. Bizler doğanın egemen gücü değil, onun bir parçasıyız. Bize miras kalan doğayı, geleceğe sağlıkla aktarmak zorundayız” diye konuştu.

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