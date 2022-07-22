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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”

İHA

Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bölge çiftçimizin kalkınması için elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Ziraat oda başkanları yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler vererek istişarede bulundu.
Belediye Başkanı Özdemir tüm imkânlarla çiftçilerin yanında olduklarını dile getirerek, “Bölge çiftçimizin kalkınması için elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ile iş birliğinde çiftçilerimize yönelik faaliyetlerimiz devam etmekte. Yine Havza Ziraat Odamız ile yapılan istişareler ile bölge çiftçimizin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi gayretindeyiz. Yapılan modernizasyon çalışmaları ile kapalı canlı hayvan pazarımızı bölge çiftçimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniledik ve hizmete açtık. Yine Ziraat Odamızın silaj paketleme tesisine önemli destekler verdik ve çiftçimiz için desteklerimize devam edeceğiz. Bu vesile ile çiftçilerimize bol bereketli bir hasat dönemli dilerim” diye konuştu.

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