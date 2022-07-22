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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Getir Atığını Al Harçlığını Projesi’ başlıyor

İHA

Samsun'da, İlkadım Belediyesi tarafından hazırlanan "Getir Atığını Al Harçlığını Projesi" başlıyor.

‘Getir Atığını Al Harçlığını Projesi’ başlıyor

Samsun'da, İlkadım Belediyesi tarafından hazırlanan "Getir Atığını Al Harçlığını Projesi" başlıyor.
İlkadım Belediyesi, ilçede atık oluşumunu en aza indirmek amacıyla “Getir Atığını Al Harçlığını Projesi” hazırladı. Ambalaj atıklarının, cam atıklarının, atık pillerin, mahallelerden toplanması için özel olarak hazırlanan “Mobil Atık Aracı” (ATOM), proje çerçevesinde aynı gün içeresinde 2 farklı mahallede vatandaşların ayrıştırdığı atıkları, çöpe atmadan geri dönüşüme kazandıracak.
İlkadım Belediyesi, toplumu atık ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen geri dönüşebilen atıkların doğaya bırakılmadan dönüştürülmesiyle milli ekonomiye de katkı sağlayacak “Mobil Atık Aracı” ile hayata geçirmek isteyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geri dönüşebilen atıklar dünya genelinde önemli olduğu kadar ülkemiz içinde önemlidir. İlkadım ilçemizde günlük yaklaşık 300 ton çöp çıkmakta. Bu atıkların içerisinde geri dönüşebilen atıklar önemli bir yer tutmaktadır. Ambalaj atıklarının çöpe gitmesi ekonomik bir kaybın yanı sıra büyük bir israf. ‘Getir Atığını Al Harçlığını Projemizin’ ilk adımı olarak bastırmış olduğumuz afiş ve bilgilendirme el broşürlerini tüm semt pazarlarında, ortak kullanım alanları ve sitelerimizde dağıttık. 25 Temmuz Pazartesi günü ilk olarak hizmete doğum evi, kıran semt pazarından başlayacak olan mobil atık aracı ilçe sınırları içerisindeki kurulan semt pazar yerlerine konumlanarak vatandaşlarımızın biriktirmiş oldukları atıklar, görevliler tarafından tartılacak ve nakit bedel karşılığı vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bir yandan milli ekonomiye katkı sağlarken bir yandan halkımızı da yerinde kaynağında ayrıştırmaya teşvik ederek market ve pazar alışverişlerine katkı sağlamak istiyoruz. Aynı gün içerisinde sabah 08.00 ile 12.00 saatler arası bir semt pazarında 13.00 ile 17.00 saatlerinde ise başka bir semt pazar alanında beklemek kaydıyla 2 mahallemize konuk olacak atık aracımız ambalaj atık, cam atık, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetlerinin doğru bir akış ile sürdürülmesine katkı sağlayacak” dedi.

“Biriktirdiğiniz atık materyalleri ATOM ile nakde çevirin”
Atık geri kazanım tesislerinde 127,4 ton atık işlendiğini, bunların 47,6 milyon tonunun metal, plastik, kağıt vb. atıklardan geri kazanıldığını belirten Başkan Demirtaş, “Çevremizin ve milli servetimizin korunmasında, özellikle ekonomimize katkı olacağını düşündüğümüz bu çalışmaya ambalaj atıklarını biriktirip değerlendirirseniz ilçemize en güzel hizmeti yapmış olurken aynı zamanda aile bütçemize de katkıda bulunabileceğini unutmamanızı sevgili hemşehrilerimden rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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