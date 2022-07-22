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OMÜ Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi Kapanış Programı

İHA

OMÜ Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi Kapanış Programı

Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi Kapanış Programı, Çakırlar Korusu Kır Düğün Alanı'nda gerçekleştirildi.
Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Camii imam hatibi Recep Çaylan'ın Kur'anı Kerim tilaveti ile başlarken ardından açılış konuşmalarına geçildi.

“Bağımlılıkla mücadele önleyici bir tedbirdir”
Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi Kapanış Programı'na katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Din görevlileri toplumun birer önemli parçasıdır. Bağımlılıkla mücadele denildiğinde aklımıza sadece kolluk kuvvetleri gelmemeli, bu görev sadece onların görevi değil, bu konu; tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel ve genel yönetimlerimiz olmak üzere hepimizin görevidir. Çocuklarımızda bağımlılık oluşturacak hiçbir araç gereci önlerine sunmamalıyız, bunun yerine çocuklarımızı spor ve sanat faaliyetlerine yönlendirmeliyiz” dedi.

“Bağımlı olma durumları değişti”
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) ve ekibine teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektör Ünal, “Böylesine güzel gelecek açısından ümit veren, bizi cesaretlendiren bir etkinlikte olmaktan gerçekten mutluyum. Öncelikle süreç boyunca yardımlarıyla bize destek olan Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya, OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu ve ekibine, siz değerli katılımcılarımıza bu programa göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Bağımlı olma durumu eskiden uyuşturucu madde içeren nesneleri kapsarken artık bu durumun değiştiğini, birçok noktada bağımlı yetiştiğimizi düşünüyorum. Bağımlılık durumu, kullanılan maddelerle birlikte artık teknoloji bağımlılığı olarak da karşımıza çıkıyor. Bağımlılıkla mücadele ise toplumun her kesimini ve kurumunu ilgilendiren bir konu durumuna geldi. Dolayısıyla biz Üniversite olarak topluma hizmet bağlamında akademik ve sosyal olarak ne yapılması ve nerede durulması gerekiyorsa her zaman orda olmaya ve bunu şartsız yerine getirmeye talibiz. Aynı şekilde bu konuyu bizim gibi hassasiyetle ele alan, yardımda bulunan ve sadece vaaz, nasihat vererek değil de hayatımızın içinde olan bu konuyu hevesle takip eden saygıdeğer din mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bağımlılık küresel bir tehdit”
Program kapsamında söz alan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Küresel dünyada bütün ülkeleri tehdit eden en büyük düşman, bağımlılık içeren maddelerdir. Bu etmenlerle nasıl mücadele edip bunların önüne geçebiliriz diye çıktığımız bu yolda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla 17 ilçemizden gelen din mensubu arkadaşlarımıza yönelik 5 bölgemizde seminerler düzenlendi. Bu projede bize en büyük desteği veren Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu’na ve programın hazırlanmasında ev sahipliği yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve değerli siz katılımcılarına teşekkür ediyorum” diyerek cümlelerini noktaladı.

“Amacımız koruyucu yaklaşımlarda bulunmak”
OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, kurum olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsederek “OMÜBAM ailesi olarak amacımız ilk olarak toplumda bağımlılıkla mücadelede koruyucu yaklaşımlarda bulunmaktır. Bağımlılıkla mücadele kapsamında toplumda önde gelen ve lider konumunda olan meslek mensuplarını bu anlamda güçlendirmek, farklılıklarını ve yetkinliklerini artırmak için birçok alanda faaliyet gerçekleştirdik. İlk olarak bağımlılıkla mücadelede komisyon kurul üyelerinin eğitimi ile başladığımız bu programda basın mensuplarına basında ortak bir dil oluşturabilmeleri için eğitim programı verdik” sözlerine yer verdi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise bağımlılıkla mücadele kapsamında programa katılıp destek veren herkese teşekkür ederek, bu alanda belediye olarak ellerinden gelen tüm yardımları yapacaklarını söyledi.
Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, OMÜBAM Ekibi, din görevlileri ve aileleri katıldı.
Program sonunda eğitimleri gerçekleştiren OMÜBAM ekibine teşekkür belgeleri takdim edilirken eğitim alan din görevlilerine de katılım belgeleri verildi.

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