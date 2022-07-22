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Başkanvekili Soğuk’tan Başkan Demir’in sağlık durumu hakkında açıklama “Başkanımız Mustafa Demir’in Ankara’da tedavisine başlandı” “Günlük tedavisinin ardından evinde istirahate çekiliyor”

İHA

Başkanvekili Soğuk’tan Başkan Demir’in sağlık durumu hakkında açıklama “Başkanımız Mustafa Demir’in Ankara’da tedavisine başlandı” “Günlük tedavisinin ardından evinde istirahate çekiliyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yönlendirmesiyle Ankara’da tedavisine başlanan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in hastanede tedavi olduktan sonra evinde istirahate çekildiğini açıkladı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, meclis toplantısı öncesinde Başkan Demir'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Her gün rutin olarak kendisiyle görüştüklerini ve istişarelerde bulunduklarını belirten Soğuk, “Başkanımız Mustafa Demir, meclisin açılış gününde birtakım sağlık kontrollerini Samsun’daki hastanelerde yaptırdı. Çıkan sonuçlar üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca kendisini Ankara’ya davet etti. Dün itibarıyla Ankara’da tedavi süreci başladı. Günlük tedavisi tamamlandıktan sonra Ankara’daki evinde istirahate çekiliyor. Gelmeden önce günlük rutin görüşmelerimizi sürdürdük. Başkan Demir, meclis üyelerine selamlarını iletmemi istedi. Bunun yanında alacak olduğumuz kararların şehrimize hayırlı olmasını da diledi. Başkanımızın bu temennilerini sizlerle paylaşmak istedim” dedi.
Başkanvekili Nihat Soğuk’un konuşmasının ardından söz alan CHP, MHP, İYİ Parti ve SP grubu başkanvekilleri de Mustafa Demir’e ‘acil şifalar’ dileyerek, bir an önce iyileşerek tekrardan görevinin başına dönmesi temennisinde bulundular.

Atatürk Bulvarı’nda devam eden yol yapımonarım çalışması
Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Karar Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda ilgili komisyonlardan görüşülerek meclise havale edilen 52 maddeden 10 tanesi ‘oy çokluğu’, 42 tanesi ise ’oy birliği’ ile kabul edilerek karara bağlandı. Nihat Soğuk, son günlerde Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden çalışmalarla ilgili olarak ise, “Yol yapımonarım çalışmalarının bu dönemdeki önemli kısmı Atatürk Bulvarı üzerindeki ana arterdeki asfalt çalışmaları oluşturuyor. Teknik veriler bu çalışmaları mevsim olarak bu mevsimde yapmamızın daha uygun olacağını gösterdi. Ekiplerimizin planladığı iş süresi olarak yaklaşık 25 günden bahsediliyordu. Planladığımız süreci daha kısaltma adına gecegündüz çalışıyoruz. Kısa zamanda bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

100 milyon kredi talebine ‘oy çokluğu’
Mecliste ayrıca “Mahalle yolları ile kent içi yolların yapım ve bakımında kullanılmak üzere 100 milyon TL kredi kullanılması teklifi” ve “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’nde olan 19 bin m2’lik arsanın kaynak oluşturmak amacıyla satılması maddesi” ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Millet İttifakı üyeleri, bu maddelere seçimlere az bir süre kaldığını gerekçe göstererek ‘ret’ oyu verdiklerini söylediler.

Şehitler unutulmadı
Mecliste ayrıca yakın zamanda hayatlarını kaybeden şehitlerin adları da cadde ve sokaklara verildi. Bafra’daki Bereket Sokak’ın adı Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker olarak, Tekkeköy’deki Orta Batmanlar Sokak adının Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak Sokak olarak, 19 Mayıs ilçesindeki Zümrüt Sokak TN11’in adının Şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkçı Sokak TN21 olarak ve İlkadım’daki Yazıcıoğlu Sokak TN21’in adının da Şehit Topçu Er Bahatttin Baş Sokak TN21 olarak değişmesi maddesi oybirliği ile kabul edilerek karara bağlandı.
Bir sonraki meclis toplantısının 8 Ağustos’ta yapılmasına karar verilmesinin ardından temmuz ayındaki meclis toplantısı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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