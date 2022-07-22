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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

İHA

95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 95 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan 95 yaşındaki Yunus K.'nın kullandığı 55 HL 271 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Vakkas G. ile M.S.G. (17) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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