Ünlü estetik uzmanı Akbaş: “Photoshoplu fotoğrafını gösterip, ‘hocam lütfen beni buna benzetin’ diyenler var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü estetik uzmanı Akbaş: “Photoshoplu fotoğrafını gösterip, ‘hocam lütfen beni buna benzetin’ diyenler var”

İHA

Ünlü estetik uzmanı Akbaş: “Photoshoplu fotoğrafını gösterip, ‘hocam lütfen beni buna benzetin’ diyenler var”

Ünlü EstetikPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, photoshoplu fotoğraflarını gösterip, fotoğraftaki haline benzemek isteyen kişilerin gerçeklikten koparak, kişilik çatışmaları ve psikolojik sorunlara kadar giden rahatsızlıklara yakalanabileceğini söyledi.
Sosyal medya kullanımının abartılması ve toplum baskısı, yüzlerinde hafif kusur bulunan insanları değişik yöntemlere sevk edebiliyor. Bazı kişiler yüzünde beğenmediği yerleri photoshop programları ile düzelterek, gerçek hayatta da sosyal medyadaki haliyleymiş gibi dolaşabiliyor ya da ona benzemek için doktora başvuruyor. FBM Tıp Merkezi sahibi EstetikPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, son dönemlerde photoshoplu fotoğraflarını gösterip, fotoğraftaki haline benzemek isteyen kişilerin sayısının çoğaldığına değinerek açıklamalarda bulundu.

“İnsanlar kendilerini farklı göstermek için photoshop programları ile yüzlerinde değişiklikler yapıyor”
Son zamanlarda en çok karşılaştıkları konulardan birinin kişilerin photoshop ile düzelttikleri hallerini estetik operasyon ile yaptırmak istemeleri olduğuna değinen EstetikPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Sosyal medyanın yaygın kullanımı ile insanlar kendilerini çok farklı şekilde gösterme arzusuyla çeşitli photoshop programları ile yüzlerinde değişiklikler yapmaktadırlar. Örneğin, sosyal medya profilindeki fotoğraf ile gerçek hali aynı olmayan insanlar var. Bu da o kişilerde kişilik çatışmasına yol açıyor. Ciddi psikiyatrik ve psikolojik problemlere kadar giden derin çatışmalara yol açıyor. Çünkü hayat ettiği kişi; photoshop ile hazırladığı ve profiline koyduğu kusursuz yüzü. Gerçekte karşılaştığı, aynada gördüğü ve herkesin gördüğü kendi gerçek yüzü. Bu 2 yüz arasındaki muazzam fark, o insanın ruhsal dünyasında çatlaklara neden oluyor. Bence insanlar kesinlikle olağan dışı photoshop ve filtrelerle fotoğraflarını sosyal medyaya koyarak kendilerini bu şekilde topluma sunmasınlar. Bu aynı zamanda o insanların günlük yaşamlarını, arkadaş ilişkilerini, iş hayatlarını ve sosyal hayatlarını olumsuz etkileyen, gerçeklikten koparan, tamamen hayali bir dünyanın içerisine onları atan inanılmaz bir yıkımın sonucunu doğurabilir” dedi.

“Photoshoplu fotoğrafını gösterip, ‘Hocam lütfen beni buna benzetin’ diyenler var”
Photoshop ile yapılan düzenlemelerin tamamının estetik müdahaleye yansımasının zor olduğunu belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Birçok insan bize sosyal medyada kullandığı fotoğraflar ile müracaat ediyorlar. Photoshoplu fotoğrafını gösterip, ‘hocam lütfen beni buna benzetin’ diyorlar. Kendini photoshop ile istediği gibi yapmış, burnunu, çenesini, kulağını, saçını ve her şeyini değiştirmiş, kendi kafasına göre sanal bir kendi oluşturmuş. O sanal oluşturduğu kendisini de bizden yapmamızı istiyor. Böyle bir şey olmayacağını bilsinler. Her insanın yüz yapısı, iskeleti ve deri yapısı farklıdır. Plastik cerrah ihtiyaçlara göre olabilecekler örtüsünde mutlaka bir şey yaparak özgüveni tamir edecek estetik ameliyatlar ile o insanları daha olumlu bir noktaya getirebilir belki ama bunu photoshop programlardan yaparak 'ben böyle istiyorum' demek gerçeklikten kopmaktır. Dolayısıyla o insanların mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmesi mümkün değildir” diye konuştu.

“Kusurlar, estetik müdahaleler ile daha kabul edilebilir ve tolere edilebilir duruma getirilebilir”
Gerçekten müdahale edilmesi gereken kusurların estetik ve plastik operasyonlar ile düzeltilebileceğini de vurgulayan Dr. Akbaş, şunları söyledi:
“Estetik cerrahi günümüzde çok iyi bir noktada. İnsanların vücudundaki kusurlar, estetik müdahaleler ile daha kabul edilebilir ve tolere edilebilir duruma getirilebilir. Bu müdahaleler zaten insanların özgüvene olumlu etki yapar. Bir de bunun üzerine olmayacak, aşırı beklentilere sokan photoshoplu fotoğrafları kullanmasınlar. Ayrıca insanlar sosyal medyada çok fazla photoshoplu fotoğraf kullanmasınlar. Bu onların kısa ve uzun vadeli ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Kendi iç dünyalarında derin yaralar oluşturacaktır. Photoshoplu kişi ile gerçek hayattaki kendisi ile arasında uçurum oluşacak, kişilik çatışmaları ve psikolojik sorunlara kadar giden rahatsızlıklara yol açacaktır. Yüzümüzde veya vücudumuzda bir problem varsa bunu photoshop ile farklı bir şekilde sunarak değil, gerçekten ihtiyaç varsa plastik cerrahi bunun için vardır. Gerekirse bir takım ufak tefek değişiklikler ya da majör değişiklikler ile çok daha olumlu noktaya getirebiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti
Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir"
YEREL HABERLER Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri ...
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Başkanvekili Soğuk’tan Başkan Demir’in sağlık durumu hakkında açıklama “Başkanımız Mustafa Demir’in Ankara’da tedavisine başlandı” “Günlük tedavisinin ardından evinde istirahate çekiliyor”
YEREL HABERLER Başkanvekili Soğuk’tan Başkan Demir’in sağlık durumu ...
OMÜ Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi Kapanış Programı
YEREL HABERLER OMÜ Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi ...
‘İşten atılma korkusu’ stresi artırıyor
YEREL HABERLER ‘İşten atılma korkusu’ stresi artırıyor
‘Getir Atığını Al Harçlığını Projesi’ başlıyor
YEREL HABERLER ‘Getir Atığını Al Harçlığını Projesi’ başlıyor
Silahı kurcalarken kazana kendini vurdu
YEREL HABERLER Silahı kurcalarken kazana kendini vurdu
Ambulans helikopter, tarlada hastalanan köylünün yardımına yetişti
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, tarlada hastalanan köylünün ...
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını ...
Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”
Kapıkaya Festivali ‘İklim Değişikliği’ temasıyla düzenlenecek
YEREL HABERLER Kapıkaya Festivali ‘İklim Değişikliği’ temasıyla ...
Gurbetçiler geldi, tespih satışları arttı
YEREL HABERLER Gurbetçiler geldi, tespih satışları arttı
Samsun Havalimanı'nda yolcu trafiği: 6 ayda 578 bin 582 kişi uçtu
YEREL HABERLER Samsun Havalimanı'nda yolcu trafiği: 6 ayda 578 bin ...
Samsun, manda varlığında Türkiye'de ilk sırada
YEREL HABERLER Samsun, manda varlığında Türkiye'de ilk sırada
8 geyik üretilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER 8 geyik üretilerek doğaya salındı
Dünyanın en pahalı mantarından yılda 225 kilo toplanabilecek
YEREL HABERLER Dünyanın en pahalı mantarından yılda 225 kilo ...
Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle ...
Bıçaklı yaralama ve gasp şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçaklı yaralama ve gasp şüphelisi tutuklandı
Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs ölümden döndü
YEREL HABERLER Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan ...
İlkadım'da 3 mahalleye yeni semt pazarı
YEREL HABERLER İlkadım'da 3 mahalleye yeni semt pazarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.