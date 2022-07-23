Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolunun 37. kilometresi Melikköy mevkisinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Sarıtaş (58) idaresindeki 28 AP 105 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çöp bidonu, menfez ve bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü araçtan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ileri sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.