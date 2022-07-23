Samsun'da örtü yangını: 3 dönüm alan zarar gördü Yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da örtü yangını: 3 dönüm alan zarar gördü Yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

İHA

Samsun'da örtü yangını: 3 dönüm alan zarar gördü Yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Samsun'da kimliği belirsiz kişilerin kablo yaktığı arazide çıkan örtü yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi 238. Sokak’ta bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevresinde ev ve orman bulunan alanda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kablo yakıldı. Kabloların yakıldığı sırada alevler çevredeki otlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangın tüpleri ile müdahale etti.
Arazi şartlarının araç girişine uygun olmadığı yere itfaiye araçları ulaşamadı. Olay yerine gelmeye çalışan itfaiye aracı yolda kalınca traktör ile kurtarılmaya çalışıldı. İtfaiye erleri ellerindeki araçgereçlerle alevlere müdahale ederek ormanlık alana sıçramasını engelledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.
Yangında görgü tanıklarından bir çobanın ifadesi alınırken, yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaz ishali uyarısı: “Tatiliniz yaz ishali ile zehir olmasın”
YEREL HABERLER Yaz ishali uyarısı: “Tatiliniz yaz ishali ile zehir ...
Samsun’da kazalar KGYS kameralarında Otomobilin hızla kaldırıma çarpması ve motosikletli kuryenin devrilmesi kamerada
YEREL HABERLER Samsun’da kazalar KGYS kameralarında Otomobilin hızla ...
Samsun'da 95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da 95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza kamerada
Samsun Şehir Hastanesi yüzde 55’e ulaştı
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesi yüzde 55’e ulaştı
Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını ...
Ünlü estetik uzmanı Akbaş: “Photoshoplu fotoğrafını gösterip, ‘hocam lütfen beni buna benzetin’ diyenler var”
YEREL HABERLER Ünlü estetik uzmanı Akbaş: “Photoshoplu fotoğrafını ...
95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti
Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir"
YEREL HABERLER Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri ...
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Başkanvekili Soğuk’tan Başkan Demir’in sağlık durumu hakkında açıklama “Başkanımız Mustafa Demir’in Ankara’da tedavisine başlandı” “Günlük tedavisinin ardından evinde istirahate çekiliyor”
YEREL HABERLER Başkanvekili Soğuk’tan Başkan Demir’in sağlık durumu ...
OMÜ Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi Kapanış Programı
YEREL HABERLER OMÜ Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi ...
‘İşten atılma korkusu’ stresi artırıyor
YEREL HABERLER ‘İşten atılma korkusu’ stresi artırıyor
‘Getir Atığını Al Harçlığını Projesi’ başlıyor
YEREL HABERLER ‘Getir Atığını Al Harçlığını Projesi’ başlıyor
Silahı kurcalarken kazana kendini vurdu
YEREL HABERLER Silahı kurcalarken kazana kendini vurdu
Ambulans helikopter, tarlada hastalanan köylünün yardımına yetişti
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, tarlada hastalanan köylünün ...
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını ...
Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”
Kapıkaya Festivali ‘İklim Değişikliği’ temasıyla düzenlenecek
YEREL HABERLER Kapıkaya Festivali ‘İklim Değişikliği’ temasıyla ...
Gurbetçiler geldi, tespih satışları arttı
YEREL HABERLER Gurbetçiler geldi, tespih satışları arttı
Samsun Havalimanı'nda yolcu trafiği: 6 ayda 578 bin 582 kişi uçtu
YEREL HABERLER Samsun Havalimanı'nda yolcu trafiği: 6 ayda 578 bin ...
Samsun, manda varlığında Türkiye'de ilk sırada
YEREL HABERLER Samsun, manda varlığında Türkiye'de ilk sırada
8 geyik üretilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER 8 geyik üretilerek doğaya salındı
Dünyanın en pahalı mantarından yılda 225 kilo toplanabilecek
YEREL HABERLER Dünyanın en pahalı mantarından yılda 225 kilo ...
Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.