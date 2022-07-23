Samsun'da örtü yangını: 3 dönüm alan zarar gördü Yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Samsun'da kimliği belirsiz kişilerin kablo yaktığı arazide çıkan örtü yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi 238. Sokak’ta bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevresinde ev ve orman bulunan alanda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kablo yakıldı. Kabloların yakıldığı sırada alevler çevredeki otlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangın tüpleri ile müdahale etti.

Arazi şartlarının araç girişine uygun olmadığı yere itfaiye araçları ulaşamadı. Olay yerine gelmeye çalışan itfaiye aracı yolda kalınca traktör ile kurtarılmaya çalışıldı. İtfaiye erleri ellerindeki araçgereçlerle alevlere müdahale ederek ormanlık alana sıçramasını engelledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Yangında görgü tanıklarından bir çobanın ifadesi alınırken, yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

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