Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar

Farklı şehirlerden Samsun’a gelen görme engelli vatandaşlar kendilerine eşlik eden bir vatandaşla birlikte tandem bisikletleri sürerek sosyokültürel mekânları gezdi. Eğlenceli vakit geçiren görme engelliler Samsun'da "engelsiz yaşam" mesajı verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Eşpedal Derneği ile Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir etkinlik gerçekleştirdi. Görme engelli ve gören iki kişi tandem bisikletlere binerek birlikte marşlar söyledi. Görme engellilerin bisiklet sürme hayalinin gerçek olduğu etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.



“Amacımız birlikte bir şey yapmak”

Etkinlik hakkında bilgi veren Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, “Derneğimiz görme engelli ve görenlerin bisiklet üstünde buluştuğu bir dernektir. Tandem bisikletlerle şehirlerarası ve şehir içi turlar yapıyoruz. Amacımız görme engellilerle görenleri buluşturarak şehirlerin sosyokültürel mekânlarını beraber tanımaktır. Yani burada amaç aslında bir kişinin bir kişiye yardım etmesinden çok, birlikte bir şey yapmaktır. Bunun yanı sıra her yıl geleneksel olarak yaz kampları yapıyoruz. Bu sene de yaz kampımızı Samsun'a ayırdık. Samsun'dan başlayarak Ordu'ya kadar birlikte pedal çevireceğiz. Bisikletlerimizle yaylalara tırmanacağız, şehir içerisinde turlar yapacağız. Bazen çadır kuracağız ve çadırda vakit geçireceğiz. Bu şekilde etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.



“Engelli vatandaşlarımıza bisiklet sürmenin nasıl bir şey olduğunu yaşattık"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdür Emrah Baş ise "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını ve adaptasyonunu desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu da onlardan biridir. Eşpedal Derneği ile birlikte Samsun'da daha önce hiç pedal çevirmeyen engelli vatandaşlarımıza bisiklet sürmenin nasıl bir şey olduğunu yaşattık. Karadeniz'e ilk kez geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı. Samsun’u gezen dernek üyelerinin bir sonraki durakları Ordu’ya kadar pedal çevirmek olacak.

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