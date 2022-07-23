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Başkan Deveci’den kadınlara: “Gücünüzü birleştirin” Atakum Kadın El Emeği Pazarı yeniden hizmette

İHA

Başkan Deveci’den kadınlara: “Gücünüzü birleştirin” Atakum Kadın El Emeği Pazarı yeniden hizmette

Kooperatifleşmenin önemine değinen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kadınlara “Gücünüzü birleştirin” çağrısında bulundu.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci öncülüğünde kadınların üretimini desteklemek ve toplumsal hayatın her alanında katılımını sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza atılan Atakum’da kadın el emeği pazarı yeniden açıldı. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde gerçekleştirilen açılışa yoğun katılım sağlandı. Reçel, turşu, unlu mamuller gibi gıda ürünlerinden sepet, çini, bez bebek, takı, filografi sanat eserleri ve geri dönüşüm ürünlerine kadar birçok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazar, ziyaretçilerden tam not aldı. 222324 Temmuz tarihlerinde hizmet verecek Atakum Kadın El Emeği Pazarı, kasım ayına kadar her cuma ve cumartesi günleri de açık olacak.
Açılışta konuşan Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Kadının evde görünmeyen bir emeği var. Kadın çocuk bakıyor, yemek ve ev işi yapıyor. Bunlar kadının görünmeyen emeği ama artık ciddi bir hayat pahalılığı var. Kadının görünen emeğinin de değerlendirilmesi lazım. Bu pazar, kadınımızın görünen emeğidir. Atakum’un ve Samsun’un bu çalışmalara destek çıkmasını istiyoruz” dedi.

“Gücünüzü ve enerjinizi bir araya getirin”
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de kadınların üretime katılmasında kooperatifleşmenin önemine değinerek, "Kadının olmadığı yerde siyaset daha doğrusu demokratik, emek ve üretim odaklı siyaset olmaz. Kadının siyasetin, bürokrasinin ve üretimin içinde olmadığı bir yerde üretim de demokrasi de zayıf olur. Atatürk'ün Cumhuriyet'ine, bundan 100 yıl önce Türk Medeni Kanunu’yla size tanıdığı özgürlüğe, kadın haklarına ne olur sahip çıkın. Bunu üreterek, siyasete müdahale ederek, yöneterek; sokakta yürürken ‘ben varım’ diyerek yapın. Atakum Belediyesi’nin öncülüğünde bir kooperatif kuruldu. Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üye olun. Ürettikleriniz markalaşmış olsun. Türkiye'nin her yerinde pazara ulaşabilsin. Gücünüzü ve enerjinizi bir araya getirin. Ürettiklerinizin bir pazarı olsun. Türkiye’nin, Atakum’un, Atatürk'ün Cumhuriyet'inin kadınları bir yola çıksınlar. Onları herkes görsün” diye konuştu.

Yöresel hediyelik eşya tasarım ödülleri verildi
Açılış programında ayrıca Atakum Belediyesi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği ve Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlatılan ve 1 Haziran 2002 tarihinde sonuçlandırılan "Samsun Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması"nın ödülleri verildi. "1919 Temalı Mumluk" tasarımı ile birinci olan Didem Avincan, "Kuş Cenneti Temalı Yaprak" tasarımı ile ikinci olan Hatice Özdoğan ve "Pide Temalı Magnet" tasarımı ile üçüncü olan Sibel Keskin ödüllerini Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’den aldı. Yarışmanın mansiyon ödülleri Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Av. Gülay Deveci, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik ve CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu tarafından Serap Başaran, Nimet Var, Pınar Borucu, Bahar Batı ve Şermin Erdem’e takdim edildi.
Açılışa ayrıca CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Öğretim Görevlisi Atanur Sevim ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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