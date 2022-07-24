Kadeem Harris Samsunspor’da

– Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, Tuzlaspor’dan 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris’i transfer etti.

Transfer çalışmalarına devam eden Samsunspor, bu sezonki 14. transferini Kadeem Harris’i kadrosuna katarak yaptı. Son olarak Tuzlaspor forması giyen Harris, Samsunspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor’un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Hoş geldin Kadeem Harris. Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig’de Tuzlaspor A.Ş. forması giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

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