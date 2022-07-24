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Binali Yıldırım: "Göçmenleri istismar konusu yapmak ve siyasi şekilde nemalanmak insanlık ayıbıdır" "İstanbul'daki anlaşma ile uluslararası piyasada tahıl fiyatları savaş öncesi rakamlara geriledi"

İHA

Binali Yıldırım: "Göçmenleri istismar konusu yapmak ve siyasi şekilde nemalanmak insanlık ayıbıdır" "İstanbul'daki anlaşma ile uluslararası piyasada tahıl fiyatları savaş öncesi rakamlara geriledi"

Katıldığı 89. Samsun İl Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Göçmenleri istismar konusu yapmak, onların yaşadığı zorluklardan siyasi şekilde nemalanmak ayıptır. İnsanlık ayıbıdır. Ana muhalefet ve diğerleri bugün göçmenler üzerinden derin siyaset yapmanın hevesi içindelerdir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Samsun programı sabah erken saatlerde başladı. İlk olarak Samsun Valiliğini ziyaret eden Binali Yıldırım, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın makamında protokol üyeleri ile sohbet etti. Akabinde Binali Yıldırım, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

"Ana muhalefet ve diğerleri bugün göçmenler üzerinden derin siyaset yapmanın hevesi içindelerdir"
Katıldığı toplantıda partililere hitap eden Binali Yıldırım, "Göçmenleri istismar konusu yapmak, onların yaşadığı zorluklardan siyasi şekilde nemalanmak ayıptır. İnsanlık ayıbıdır. Her ülke zaman zaman zorluklarla karşılaşabilir. 89’da Balkanlar’da, Bulgaristan’da zorda olan vatandaşlarımızı hatırlayın. Yine Irak 1. Körfez Savaşı'nda olanları hatırlayın. Türkiye her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığıyla hareket etmiştir. Bunlar gelip geçecektir. Göçmenleri iterek, engin sularda hayatlarını yok eden ülkeler, bir de göçmenlerin hayatlarını devam ettirebilmesi için alan açan ülkeler olarak tarihte yerini alacaktır. 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi göçmenlerle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda zehir zemberek iktidara eleştiriler var. 'Bu göçmenlere niye daha iyi yerler yapmıyorsunuz, niye şartlarını iyileştiremiyorsunuz, niye eğitim ve sağlıkları ile ilgili gerek tedbirleri almıyorsunuz' diye iktidarı yerden yere vuran ana muhalefet ve diğerleri bugün göçmenler üzerinden derin siyaset yapmanın hevesi içindelerdir" diye konuştu.

"Uluslararası piyasada tahıl fiyatları savaş öncesi rakamlara geriledi"
Geçen günlerde İstanbul'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imza töreni ile ilgilide konuşan Binali Yıldırım, "Dünyanın neredeyse çivisi çıktı. Önce pandemi çıktı, her şeyin ayarı bozuldu. Normal yaşam sürdürülemez hale geldi. Bütün tedarik zincirleri bozuldu. Kuzeyimizde 150 mil ötede bir savaş patladı. Bu savaşın en büyük bedelini Türkiye ödüyor. Çünkü en yakın biziz. Bütün bu badireleri rağmen Cumhurbaşkanımızın güçlü iradeleri ile üstesinden geliyoruz. Bütün dünya Ukrayna–Rusya savaşında tek güvenilir ülke olarak Türkiye’yi görüyor. Tek güvenilir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyor. Orada dini, mezhebi, rengi ne olursa olsun ölen çocuklar, sivillerdir. Biz diyoruz ki batıya iki yüzlülük yapmayın. Orta Doğu’da, Afrika’da, Kafkaslar'da karışıklık varken 3 maymunu oynarken burada tüm gücünüzü göstermeniz tamamen bir ikiyüzlülüktür. Savaş nedeniyle 26 milyon ton tahıl depolarda duruyor. Bu krizin büyümemesi için Türkiye inisiyatif aldı. İstanbul'da bir antlaşma imzalandı. Bu imza imzalanır imzalanmaz uluslararası piyasada tahıl fiyatları savaş öncesi rakamlara geriledi. Bu bile başlı başına insanlığa yapılacak en büyük iyiliktir. Biz savaş zenginliği peşinde koşan bir ülke değiliz" şeklinde konuştu.

"Enflasyon küresel bir mesele haline geldi"
Enflasyon konusuna değinen Binali Yıldırım, "Bugün bütün dünya sıkıntı içindedir. Hayat pahalılığı, fiyatların durdurulamaması, enflasyon küresel bir mesele haline geldi. Enflasyonu bilmeyen ülkeler bugün enflasyonla nasıl mücadele edeceklerini kara kara düşünüyorlar. Hükümetimizin birinci görevi enflasyona karşı vatandaşlarımızı korumaktır. Öncelikli görevi de budur. Bu konuda adımlar atılmaya başlanmıştır. Bundan sonra da devamı gelecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz nice sıkıntıların üstesinden geldik, nice zorlukları aşa aşa bu günlere geldik. Bunlar da bir anı olarak geride kalacaktır. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu vesileyle tabi ki bakın ihracatımız bu sene 250 milyar dolara giriyor. Organize sanayi bölgelerimizde yer bulunamıyor, gümrük kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları var. Türkiye her şeye rağmen, her şarta rağmen üretiyor, istihdam sağlıyor ve ihracatıyla ekonomisini güçlendiriyor. Tabii ki sabit gelirlilerimizin enflasyona karşı korunmasında esastır. Şu anda ona yönelik çalışmalarda yapılıyor. Memur emeklileri, işçi emeklileri, çalışanlara yönelik düzenlemeler ve bundan sonrada sosyal destekler artmaya, yeni yeni tedbirler hayata geçmeye başlayacaktır. Bütün bu yaşananların farkındayız gereğini de birer birer yerine getiriyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Çözemeyeceğimiz hiçbir mesele yok. Bunun bilinmesi lazım. Bugüne kadar nasıl dağ gibi sorunları dağ gibi çözümlere, hizmetlere dönüştürerek geldiysek bundan sonrada ülkemizi Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyacak iradeyi, gerekli çalışmaları, gerekli hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah 2023’te de yeni zaferlerle, birlikte bu çalışmalarımızı taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.
İl Danışma Meclisi sonunda kendisine verilen hediyeyi kabul eden Binali Yıldırım, daha sonra bir dizi açılış programı için Samsun'un ilçelerini ziyaret etti. İl Danışma Meclisi'ne ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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