Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü

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Samsun'da gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.

Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorduğu soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, bir gencin "Türkü söyler misiniz" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Akabinde eline mikrofonu alan Binali Yıldırım, "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü seslendirdi. Beraberinde gençlerden birinin "Gesi Bağları" türküsüne de eşlik eden Yıldırım, gençlerle eğlenceli vakit geçirdi.

Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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