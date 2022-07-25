Türkiye’de damakları Bafra karpuzu tatlandırıyor Bafra Ovası’nda hasadına başlanan karpuz, tüm Türkiye’ye gönderiliyor

Samsun’un Bafra Ovası’nda hasadına başlanan karpuz, tüm Türkiye’de damakları tatlandırıyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde 18 bin dönün alanda ekimi yapılan karpuz, üreticinin yüzünü güldürüyor. Dönümünden 8 ila 10 ton karpuz alan üreticiler, karpuzu tarlada satıyor. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri ovada hasadı başlayan karpuz tarlalarında incelemelerde bulundu.

Bölgede üretimin tamamen organik tarıma dayalı olduğunu vurgulayan Başkan Tosuner, "Bafra’da 18 bin dekar üzerine karpuz, yaklaşık 14 bin dönüm de kavun ekimi var. Bafra’nın yüzde 90’ı kara toprak üzerine kurulmuş bir ova. İki tane barajımız var. Suyun olmadığı yerde ürün yapmak çok zor. Üretimimiz de tamamen organik tarıma dayalı. Bafra Ovası yaklaşık 340 bin dekar. Yazlık kavun, karpuz, biber çeşitleri, domates üretimi ile Bafra organik bir üretim şehri" dedi.

Üretici Ali Akbulut, "Genel olarak iyi. Döküm fena değil. Buradan İç Anadolu, Karadeniz ve doğu bölgesine karpuz gidiyor. Bafra karpuzu bu aylarda Türkiye’de markadır" ifadelerini kullandı.



Dönümden 10 ton ürün alıyorlar

Adaköy Mahallesi’nden üretici Faruk Berk ise "Tarımla uğraşıyoruz. Bu sene karpuzlarımızda verim de kalite de çok iyi. Fiyatlarımız da iyi, üretimden bu sene memnunuz. Verim iyi olduğu için dönüme 10 ton ürün alabiliyoruz. Ankara, İstanbul her yere karpuz gidiyor. Tarlada karpuz 2 ila 2 buçuk lira. Biz tüccarlara dönüm olarak tarlayı kabala satıyoruz, tüccarlar sevk ediyor. Bu sene biz dönümünü 15 bin lira civarında sattık" diye konuştu.

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