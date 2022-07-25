Samsun'a 61 yeni okul Samsun 61 yeni okulun yanı sıra 536 dersliği de eğitim ağına katacak

12 yeni okulun inşaatının devam etiği Samsun’da 794 milyon 702 bin 379 TL bedelli toplam 61 yeni okul inşa edilecek.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yatırım döneminde 59 okul binası yapım işi, 1 derslik dışı bina yapım işi ve 1 adet de özel eğitim kampüsü yapım işi olmak üzere toplam 61 adet yapım işi bulunuyor. Toplam 60 adet (536 derslik) okul yapım işinden 10 adet okul yapım işi devam ediyor. 49 adet okul yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor ve 1 adet özel eğitim kampüsü ihale hazırlıklarına ise devam ediliyor.

31 anaokulu inşaat işinden 3’ünün inşaatı devam ediyor, 28’inin ise ihale hazırlıkları sürüyor. Bu okulların bedeli 262 milyon 695 bin TL. 128 milyon 856 bin TL proje bedelli 6 adet özel eğitim anaokulu projesinin de ihale hazırlıkları devam ediyor. 3 ilkokul inşaatı sürerken, 5 ilkokulun yapımı için ihale hazırlıkları yapılıyor. Bu dönemde 4 adet ortaokul inşaatının yapımına devam ediliyor, 7’sinin ise ihale hazırlıkları devam ediyor. 1 adet Anadolu lisesi ve 1 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapımına da devam edilirken, birer adet Anadolu lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapımı için ihale aşaması sürüyor.

Yatırımlar kapsamında toplam 12 okulun yapımı sürerken, 49 okulun ise ihale hazırlıkları devam ediyor. 61 adet okul yapım işinin toplam maliyeti ise 794 milyon 702 bin 379 TL.

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