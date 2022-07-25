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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sünnet, idrar yolu enfeksiyonunu engelliyor

İHA

Sünnet, idrar yolu enfeksiyonunu engelliyor

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Onur Kaya, “Sünnet işleminin zorunlu olarak yapıldığı durumlar vardır. Özellikle sünnet derisinin uzun ve anatomik olduğu durumlarda, sünnet derisinin sık iltihabından dolayı sünneti işlemini öneriyoruz. Sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu sıklığını azaltabilmek için de sünnet işlemi yapılmalıdır” dedi.

İlk 6 ay sünneti önerisi
Medicana Int. Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Onur Kaya, sünnet işlemine dair bilgi verdi. Kaya, “Sünnet, peniste bulunan premisyum (sünnet derisinin) cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ülkemizde dini nedenler ve tıbbi zorunluluklarla yapılmaktadır. Genellikle sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme, üriner sistem enfeksiyonlarına yatkınlıkta sünnet işlemini öneriyoruz. Yeni doğan döneminde ve 67 yaş aralığında yapılması daha uygundur. Yeni doğan döneminde cerrahi işlemin kolaylığı cerrahi sonrası komplikasyonların görülme ihtimalini düşürürken yara iyileşmesinin iyi olması ve bebeklerin benliği, kişiliği oluşmadığı için cerrahi sonrası travma ihtimalinin daha az olması ihtimali ile ilk 6 ay sünnet işlemini öneriyoruz. 36 yaş arasıysa cinsel gelişim aşaması dediğimiz dönemdeyse önermiyoruz” diye konuştu.

İyileşme süresi 1 hafta
“Sünnet işlemi hastane ortamında, ameliyathane şartlarında steril, temiz bir ortamda uzman ellerde yapılmalıdır” diyen Opr. Dr. Kaya, şu bilgileri verdi:
“Sünnet sonrası sinir sistemini uyuşturma işlemi uyguladığımız için ağrılı bir işlem değildir. Hastalarımız en fazla ilk idrarını yaparken huzursuzluk yaşamaktadır. Glas bölgesi dışarıya temas etmediği için cilt ince ve hassastır ilk temas huzursuz edebilir. Sıkıntılı bir işlem değildir, 1 haftada sorunsuz bir şekilde iyileşir.”

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