Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde önündeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece 00.15'te Alaçam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Y.B.(32) idaresindeki 55 AGA 788 plakalı motosiklet, önünde aynı istikamete giden S.Ç.'nin kullandığı 55 JT 089 plakalı otomobille arkadan çarptı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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