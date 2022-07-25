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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme’de 'akıllı şehircilik’ gelişiyor

İHA

Terme’de 'akıllı şehircilik’ gelişiyor

Akıllı şehircilik alanında birçok yeniliğe imza atan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, iki yeni uygulamayı daha hayata geçiriyor.
Akıllı şehircilik ve kent otomasyon sistemlerine büyük önem veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, gelişen teknolojik alt yapı ile birlikte vatandaşların daha kolay hizmet alabilmesi için yeni uygulamalara imza atıyor.

KEOS ve eimar uygulaması
2021 yılında vatandaşların belediye ile olan çalışmalarını en hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak için “Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri Projesi” kapsamında Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ni (MAKS) hizmete sunan Başkan Kılıç, hizmet verimliliğini artırmak amacıyla Kent Otomasyon Sistemi (KEOS) ve eimar uygulamalarını da hayata geçirdi.

Dijital dönüşüm sürüyor
Terme'nin teknolojiye uyumlu bir kent haline gelmesi için dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Başkan Kılıç, “İmar Müdürlüğü belediyemizde en fazla iş yükü olan müdürlüklerimizin başında geliyor. Buradaki işleyişi düzenlemek, süreci hızlandırmak ve hizmet güvenilirliğini artırmak amacıyla internet teknolojisinden de yararlanarak eİmar uygulamamızı başlattık. Bu uygulama ile personel verimliliğimizi artırarak vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunacağız. Hemşehrilerimiz belediye gelmeden kurumsal web adresimiz üzerinden ‘eimar’ uygulaması tıklayarak ada/parsel numaraları ve adres bilgileri üzerinden tüm imar durumu bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek” dedi.

Hizmet kalitesi artacak
Kent Otomasyon Sistemi (KEOS) hakkında da bilgi veren Başkan Kılıç, "Coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazında yaygınlaşmasını, vatandaşlarımızın hizmet alma kalitesini ve belediyemiz çalışmalarında hizmet verimliliğini artırmak amacı ile KEOS da yine belediyemizin kurumsal web adresi üzerinden hizmet verecek. KEOS sistemi ile hem belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi hem de vatandaşın pek çok hizmetten doğrudan yararlanabilmesi sağlanacak. KEOS sistemi ile şehir haritası üzerinden parsel bilgileri, yapı ve numarataj bilgileri, imar durum bilgileri ve kentin önemli noktalarına ait lokasyon bilgilerine ulaşılabilecek. Sistem üzerinden sunulan bilgiler için güncelleme ve yenileme çalışmaları sürekli olarak devem edecek. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda sistemin gelişimi sağlanacak” diye konuştu.

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