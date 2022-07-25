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Women-Up ile kadın girişimci ve işçiye destek Aylık 5 bin 150 TL hibe desteği verilecek

İHA

Women-Up ile kadın girişimci ve işçiye destek Aylık 5 bin 150 TL hibe desteği verilecek

Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun’da da uygulanan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WomenUp) kapsamında, şartları taşıyan kadın işverenlere bu yıl için aylık 5 bin 150 TL hibe desteği sağlanacağını bildirdi.
Kayıtlı Kadın istihdamının Desteklenmesi Projesi (WomenUp) tanıtımı kapsamında Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ünal Kaya, WomenUp Proje Koordinatörü Veli Ağören ve Proje takım Lideri Özlem Abanoz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Eldemir ve Kerem Tüfekçi’nin de bulunduğu ziyarette SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WomenUp) hakkında açıklamalarda bulundu.

Amaç kadın istihdamını artırmak
İl Müdürü Kaya, kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek hayata geçirilen WomenUp Projesi’nin uygulandığı illerden bir tanesinin de Samsun olduğunu belirtti. Proje kapsamında Samsun’a ayrılan kontenjan için hibe başvurularının 21 Şubat tarihinde başlandığını belirten Kaya, 2022 yılı için hibe desteğinin 5 bin 150 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Başvuru şartlarını anlattı
Projeye katılım sağlanabilmesi için gerekli olan işveren şartlarından da bahseden Kaya, “Öncelikle projeye başvuranlar girişimci kadın olmalıdır. Çok ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın şartı vardır. İşletme 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalı, işyerinde çalışan toplam işçi sayısı da en fazla 9 olmalıdır. Ayrıca, kadın işçi 21 Şubat 2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalı ve bu işçinin işe giriş bildirgesi verilmiş olmalıdır. İşverenlerin, Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Odası’nda kaydı bulunmalıdır. Öte yandan, işverenin SGK’ya toplam prim borcu, brüt asgari ücretten az olmalıdır. Ayrıca istihdam ettirilecek kadın işçi için ise; kadın işçi 65 yaşından büyük olmamalı, kadın işçi kendi sigortalılığından dolayı yaşlılık ve malullük aylığı almamalıdır. İşe giriş tarihi itibariyle en az bir ay süreyle işsiz olmalıdır. Öte yandan çalıştırılacak kişi işverenin birinci derece akrabası olmama şartı aranmaktadır” diye konuştu.

Fırsat iyi değerlendirilmeli
Kaya, Kayıtlı Kadın İstihdamı Desteklenmesi Projesi’nde, özellikle küçük ölçekli, işçi sayısı 9 ve daha aşağıda olan işverenlerin hedef kitle olarak alınarak, artı 1 ilave kadın istihdamı sağlamak koşulu ile projeden yararlanmaya hak kazanan işverenlere 20 ay boyunca hibe desteği verileceğini sözlerine ekleyerek, “İlimiz için büyük bir fırsat olarak gördüğümüz bu hibe programına şartları uyan tüm
işverenlerimizin başvurularını bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise işletmelerde kadın çalışan sayısının artması, kadının bir meslek sahibi olmasının yanında ülke ekonomisine kadın iş gücünün yapacağı katkı açısından projenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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