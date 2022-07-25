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Kırsalda su sevinci Muhtar Yaman: “Mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler yetmiyor”

İHA

Kırsalda su sevinci Muhtar Yaman: “Mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler yetmiyor”

Samsun’un Vezirköprü ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu sorunlarını çözen Büyükşehir Belediyesi, şebeke hatlarıyla hanelere su vererek vatandaşların yüzünü güldürdü.
Musluktan kesintisiz memba kalitesinde içme suyu akan mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve SASKİ’ ye teşekkür etti. Karadoruk Mahallesi Muhtarı Necdet Yaman ise, “30 yıl önce açılan kuyudaki su, yazın yetersiz olduğundan pompalar çalışmıyordu. Kuyudan çektiğimiz ve dereden tankerlerle getirdiğimiz suyla insanlar ihtiyaçlarını karşılıyordu. Şu an mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler yetmiyor” dedi.
2023 yılı sonuna kadar 17 ilçenin tüm mahallelerinde yol, su ve kanalizasyon problemlerini çözmek için altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesine bağlı mahalleleri içme suyuna kavuşturdu. Geçen 7 Temmuz’da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından açılışı yapılarak hizmete alınan Vezirköprü Kunduz İçme Suyu Arıtma Tesisi, 8 milyon liraya mal oldu. Ovacık bölgesindeki dereden yayladaki sondajla su çıkaran SASKİ ekipleri, Sofular, Sırbaşmak, Habibfakı, Karadoruk ve Mezra Mahallelerine kesintisiz su vermek için 30 km uzunluğunda içme suyu hattı döşedi. Tamamlanan altyapı çalışmaları sonucunda uzun yıllardır beklenen su, musluklardan akmaya başladı. Daha önce kuyulardan ve dereden tankerle getirdikleri suyu kullanan mahalle sakinleri, hayalini kurdukları kesintisiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler yetmiyor”
Yaz aylarındaki susuzluk sebebiyle çok sıkıntı çektiklerini anlatan Karadoruk Mahallesi Muhtarı Necdet Yaman, “30 yıl önce açılan kuyulardaki su, yazın yetersiz olduğundan pompalar çalışmıyordu. Sabahları su aksın diye vanaları akşamdan kapatmak zorunda kalıyorduk. Kuyulardan çektiğimiz ve dereden tankerlerle getirdiğimiz suyla insanlar ihtiyaçlarını karşılıyordu. Başkanımız Mustafa Demir, sorunumuza çözüm üretti. Şuan mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Mustafa Başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

“Suyun tadını aldık”
Suyun tadını yıllar sonra yeniden aldığını söyleyen 60 yaşındaki ev hanımı Fatma Toprak, “Su bizim için çok önemliydi. Komşudan traktör bulup yıllarca Kunduz Yaylası’ndaki kuyulardan ve çeşmelerden tankerlerle su taşıdık. Çatıya koyduğumuz depoda biriktirip idareli kullanarak bu zamana kadar geldik. Musluktan su akınca gözlerim doldu. Artık bulaşığımı, çamaşırımızı yıkayıp temizlik yapabiliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan SASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Sırbaşmak Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Nazan Ertürk ise, “Sularımız gelince çok rahatladık. Çok güzel bir duygu. Su sesini bile özlemiştik. Suyumuz şimdi çok lezzetli. Rahat rahat işimizi gücümüzü yapıyoruz. Çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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