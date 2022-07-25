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Sporun kalbi Atakum’da attı Başkan Deveci: “Gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz”

İHA

Sporun kalbi Atakum’da attı Başkan Deveci: “Gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz”

Samsun Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor’un düzenlediği 3x3 sokak basketbolu ve 3x3 plaj voleybolu turnuvaları ile sporun kalbi ilçede attı.
Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor tarafından 3×3 sokak basketbolu ve 3x3 plaj voleybol turnuvaları gerçekleştirildi. Güzelyalı Mahallesi sahilinde bulunan basketbol sahası ve plajda iki gün süren turnuvalarda kıyasıya mücadele yaşandı. Turnuvalarda hem voleybol hem de basketbolda toplamda 53 takım, 180 sporcu yarıştı. Yaş gruplarına göre kategorilere ayrılan turnuvada 3×3 sokak basketbolunda genç, yıldız, küçük, minik; 3x3 plaj voleybolunda da ümit, genç, yıldız kategorileri yer aldı.

“Gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz”
Sahada kıyasıya mücadele eden genç sporcuların heyecanına ortak olan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bunu turnuvayı biz her sene yapıyoruz. Gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Sporun kültürünü, ahlakını gençlere aşılamaya ve sahilde yaşadığımızı, denizin kenarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Başka illerden ve ilçelerimizden takımlar da burada, onlara da ev sahipliği yapıyoruz. Atakum Belediyespor’un U16, U18 takımları Türkiye’de 2. sıradalar. Sporun içerisinde doğası gereği bir yarış var. Bu yarışı ahlaklı, dürüst ve kurallara uygun biçimde yapmayı öğretiyoruz. Spor aynı zamanda bir eğitim, zihni geliştiren bir faaliyet. Bunu uygulamaya ve hissettirmeye çalışıyoruz. Çocuklar da bu konuda başarılı” diye konuştu.

“Çocukların ihtiyacı vardı”
Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı Tuğrul Öngel ise turnuvaya yoğun katılım olduğunu belirterek, “Yaklaşık 53 takım, 180 sporcunun katıldığı bir organizasyon oldu. Her sene bu etkinliği yapıyoruz, seneye de inşallah tekrarını yapacağız. Her ne kadar pandemi yeniden gündemimize girmeye başlasa da, pandemi sonrasında çocukların böyle bir turnuvaya ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyorum. Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor’un bu organizasyonları yaz boyunca devam edecek” dedi.

İşte şampiyonlar
İki gün süren kıyasıya mücadele dolu maçların ardından 3×3 sokak basketbolu turnuvasında kızlar şampiyonu Canik Yıldızları, genç erkekler kategorisinde Curcunalar, yıldız kategorisinde Mamba City, küçük kategorisinde Potanın Yıldızları takımları; 3x3 plaj voleybolu turnuvasında ise kızlar şampiyonu 19 Mayıs Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü, erkekler şampiyonu ise DSİ Yıldız Takımı oldu.

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