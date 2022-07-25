9. Tiyatro Köyü sona erdi Karadenizli tiyatrocular Atakum’da buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9. Tiyatro Köyü sona erdi Karadenizli tiyatrocular Atakum’da buluştu

İHA

9. Tiyatro Köyü sona erdi Karadenizli tiyatrocular Atakum’da buluştu

Samsun Atakum Belediyesi ile Karadeniz Tiyatrolar Birliği Derneği (KATİB) iş birliğinde “9. Tiyatro Köyü Buluşması” gerçekleşti. Atölyelerde bir araya gelen tiyatrocular beş gün boyunca alanında uzman eğitmenlerden eğitim aldı.
Atakum Belediyesi ile KATİB iş birliğinde 9. Tiyatro Köyü Buluşması, Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu’nda yapıldı. Trabzon, Çorum, Amasya, Ankara, Sinop, Van gibi illerden gelerek 9. Tiyatro Köyü’ndeki eğitimlere katılan oyuncu adayları alanında uzman eğitimcilerden “Tiyatro Yönetmenliği”, “Oyunculukta Yöntem Sizsiniz”, “Gülme ve Ağlama”, “Gösteri Sanatlarında Beden Dili” gibi konu başlıklarında eğitimler aldı. Beş gün süren eğitimlere 85’in üzerinde oyuncu adayının yanı sıra bu yıl ilk defa çocuklara yönelik gerçekleştirilen atölyelere de 42 çocuk katıldı. Etkinliğin ilk gününde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de atölyelerdeki çocukları ziyaret etti. Tiyatro Köyü’nün son gününde ise ünlü oyuncu Hakan Bilgin, oyuncu adayları ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Ünlü oyuncuya teşekkür plaketini de Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci adına Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın takdim etti.

“Verimli kamp oldu”
KATİB Başkanı Metin Piyale, 2010 yılında kurulmuş Samsun merkezli bir dernek olduklarını söyleyerek, “Amacımız Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm tiyatro ekiplerinin nitelikli eğitim alması ve kendi bulundukları şehirlerde daha nitelikli iş çıkarmalarını sağlamak. Bunun için de 9 eğitim kampı boyunca Ankara ve İstanbul’dan ya üniversitelerden hocaları ya da alanında tanınmış isimleri Samsun’a getirerek arkadaşlarımızın faydalanmalarını sağladık. Geçmiş yıllara göre bu sene daha fazla sayıda şehir dışından arkadaşlarımızı ağırladık. Şehir dışından 45 oyuncu adayı arkadaşımız buradaydı. Trabzon, Çorum, Amasya, Ankara, Sinop ve Van’dan da gelenler oldu. Toplamda ise 85’in üzerinde oyuncu adayı ve 10 da hocamızı ağırladık. Bu sene ilk defa çocuklar için de eğitim düzenledik. 42 çocuğumuz bir gün boyunca ritim, yaratıcı drama, Karagöz ve Hacivat atölyelerinde oldu. Uzman psikolog eşliğinde film izlediler ve kritiğini yaptılar. Bizim için oldukça verimli bir kamp oldu” diye konuştu.

“Paylaşım müthiş”
Etkinliğin son gününde Çakırlar Korusu’nda oyuncu adaylarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu Hakan Bilgin, “Burada paylaşım müthiş. Karadeniz’in değişik yerlerinden Amasya, Çorum, Sinop gibi illerden gelen insanların burada ağırlanması, beraber olup neler yaptıklarını paylaşmaları, İstanbul’dan gelen hocalardan takviye alınması yeni şeyler öğrenilmeye çalışılması müthiş bir şey. Zaten Anadolu’nun misafirperverliğinde bu şaşırdığımız bir şey değil. Burası bir aile gibi, çok samimi. Herkes zaten egosunu sıfırladığında, birbiriyle bir şeyler paylaşmak istediğinde bir sorun çıkmaz ki. Burada kimin hoca kimin öğrenci olduğunun pek farkında değilim, bu da çok güzel bir şey. Kimse ‘ben hocayım, ben şuyum, ben buyum’ demiyor. Tiyatro kulisi de öyle bir yerdir. Saygı ayrı bir şey ama yaptığımız işte meslektaşız. Atakum Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Ulaşamayacağımız hocalara ulaştık”
Tiyatro Köyü’nün misafirlerinden olan Sabri Titiz, “Ben 3. köyden bu yana katılıyorum. Kendi adıma bu köyden de çok şey aldım. Burada aldığımız eğitimler çok işimize yarıyor. Bu bilgileri biz de öğrencilerimize aktarıyoruz. Bütün eğitimler bizim için verimli geçti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Köyün bir başka misafiri Özgül Başoğlu ise “Çok keyifli ve verimli 5 gün geçirdik. Bu işle uğraşıyoruz ama bilmediğimiz konular tabii ki var. KATİB sayesinde ulaşamayacağımız hocalara ulaşıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Öğrenmediklerimizi öğreniyoruz, onlardan öğrendiklerimizi de kendi çevremizle paylaşıyoruz. Bu apayrı güzel bir şey” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Kültür Kampı
YEREL HABERLER Gençlik ve Kültür Kampı
Sporun kalbi Atakum’da attı Başkan Deveci: “Gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER Sporun kalbi Atakum’da attı Başkan Deveci: “Gençlere ...
Kırsalda su sevinci Muhtar Yaman: “Mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler yetmiyor”
YEREL HABERLER Kırsalda su sevinci Muhtar Yaman: “Mutluluğumuzu ...
Vezirköprü kır evleri açıldı
YEREL HABERLER Vezirköprü kır evleri açıldı
Women-Up ile kadın girişimci ve işçiye destek Aylık 5 bin 150 TL hibe desteği verilecek
YEREL HABERLER Women-Up ile kadın girişimci ve işçiye destek Aylık 5 ...
Terme’de 'akıllı şehircilik’ gelişiyor
YEREL HABERLER Terme’de 'akıllı şehircilik’ gelişiyor
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Samsun'dan Türkiye'ye kene avı için 340 bin sülün
YEREL HABERLER Samsun'dan Türkiye'ye kene avı için 340 bin sülün
Sünnet, idrar yolu enfeksiyonunu engelliyor
YEREL HABERLER Sünnet, idrar yolu enfeksiyonunu engelliyor
Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi" Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken tutuklanan koca cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Karısını boğmaya çalışan yabancı kocadan ilginç ...
Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağduyusu takdir topladı Hem çevredekileri hem de kendisine çarpan sürücüyü sakinleştirdi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağduyusu ...
Serinlemek için denize giren vatandaşlara karadan, denizden ve havadan uyarı “Hayatınız bizin için kıymetli, lütfen hayatınızın kıyısından uzaklaşmayınız”
YEREL HABERLER Serinlemek için denize giren vatandaşlara karadan, ...
Samsun'a 61 yeni okul Samsun 61 yeni okulun yanı sıra 536 dersliği de eğitim ağına katacak
YEREL HABERLER Samsun'a 61 yeni okul Samsun 61 yeni okulun yanı sıra ...
Eski vergi dairesinin yerine TÜİK binası yapılacak
YEREL HABERLER Eski vergi dairesinin yerine TÜİK binası yapılacak
Türkiye’de damakları Bafra karpuzu tatlandırıyor Bafra Ovası’nda hasadına başlanan karpuz, tüm Türkiye’ye gönderiliyor
YEREL HABERLER Türkiye’de damakları Bafra karpuzu ...
Yakakent'te Türk Somonu Şöleni RANDOM ve KOLİVA rüzgarı esti
YEREL HABERLER Yakakent'te Türk Somonu Şöleni RANDOM ve KOLİVA ...
19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör
YEREL HABERLER 19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör
Binali Yıldırım: "2023'te er meydanına çıkacağız" "Muhalefet 'yenilen pehlivan güreşe doymaz' gibi" Geleneksel Yaşar Doğu Karakucak Güreş Festivali ve Yaz Şenliği
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "2023'te er meydanına ...
Tekkeköy’de grup yolu çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Tekkeköy’de grup yolu çalışması sürüyor
SBB Atatürk Bulvarı'na 40 bin ton asfalt dökecek
YEREL HABERLER SBB Atatürk Bulvarı'na 40 bin ton asfalt dökecek
13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu
Başkan Demir: “Radyoterapiye başladık”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Radyoterapiye başladık”
Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü
YEREL HABERLER Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.