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Atığını getiren harçlığını alıp gitti "Getir Atığını Al Harçlığını Projesi" hayata geçirildi

İHA

Atığını getiren harçlığını alıp gitti "Getir Atığını Al Harçlığını Projesi" hayata geçirildi

Samsun İlkadım Belediyesi, atık getirenlerin nakit para kazandığı "Getir Atığını Al Harçlığını Projesi"ni hayata geçirdi. Vatandaşlar, “Mobil Atık Aracı”na (ATOM) getirdikleri atıkların ağırlığının karşılığı olan nakit parayı ceplerine koydular.
İlkadım Belediyesi, ilçede atık oluşumunu en aza indirmek amacıyla Getir Atığını Al Harçlığını Projesi hazırladı. Ambalaj atıklarının, cam atıklarının, atık pillerin, mahallelerden toplanması için özel olarak hazırlanan Mobil Atık Aracı ATOM, proje çerçevesinde aynı gün içeresinde 2 farklı mahallede vatandaşların ayrıştırdığı atıkları, çöpe atmadan geri dönüşüme kazandırdı. ATOM, ilk atıkları bugün Kıran Mahallesi sakinlerinden kabul etti. Vatandaşlar getirdikleri atıklar karşılığında nakit para kazandılar.

“Herkes bu işten para kazanabilir”
Tüm vatandaşların atıkları geri dönüşüme kazandırarak para kazanabileceğini ifade eden mahalle sakinleri, “Çok güzel bir proje olmuş. Herkes bu işten para kazanabilir. Mesela boş duran hanımlar atıklarını getirip bu otobüste satabilirler. Böylece ek gelir elde ederler. Ben 4 kilo atık getirip, sattım 15 TL para aldım. ATOM’dan önce atıkları topluyorduk, kapımızda bekletip, teslim edeceğimiz yere götürmeye çalışıyorduk. Bu da bizleri zorluyordu. Bu otobüs bizim için kolayımıza geldi” dedi.

“Atığını getiren nakit parasını alıp gidecek”
Atık getiren vatandaşların paralarını nakit ve anında alacağını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Önceden atıkları evlerden gidip alıyorduk. Şimdi ise otobüsün gideceği mahalle ve saatleri önceden haber vereceğiz, vatandaşlar da atıklarını otobüsümüze getirecekler. Plastik, kağıt, metal, yağ gibi her türlü ayrıştırılabilir malzeme ATOM’a geliyor. Burada fiyat tarifemiz var. Vatandaşlar hangi atık malzemesini getirmişse ona göre parasını alıp, gidiyor. Arzumuz; atıkların ayrı ayrı ambalajlarda getirilmesi. Karışık getirilirse fiks fiyat, ayrı gelirse vatandaşın kazancı daha fazla oluyor. Ayrı gelen atıklar hemen ayrışacağı yere gidiyor” diye konuştu.

“Bir ilki daha başlattık”
Mobil atık toplama otobüsü ile Türkiye’ye öncü olduklarının altını çizen Başkan Demirtaş, “Türkiye’de geri dönüşüm noktasında çok büyük sıkıntı var. İlkadım Belediyesi olarak günlük 320 ton çöp kaldırıyoruz. Bunları çöp sahasında bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Plastik gibi ürünler kolay bertaraf edilemiyor. ATOM ve geri dönüşüm ile hem doğayı kirletmemiş oluyoruz hem de vatandaşlarımız bundan para kazanıyorlar. Milli ekonomiye de katkı oluyor. Şu anda ülkemizde dışarıdan çöp ithal eden firmalar var. Biz ise elimizdeki atıkları çöp sahasına atıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. İnşallah ‘Getir Atığını Al Harçlığını Projesi’ ile geri dönüşüm konusunda bir farkındalık oluştururuz. Bizim adımız ‘İlkadım’, bir ilki daha başlattığımız için gurur duyuyoruz. Şu anda 1 otobüs ile bu işe koyulduk. Araç sayımız arttıkça daha fazla alanda etkin olacağız. Vatandaşın gösterdiği ilgiye göre de araç sayımızda artış olacak” şeklinde konuştu.

Atıklardan ne kadar para kazanılacak
ATOM’a getirilecek atıkların kilosundan kazanılacak nakit para ise şöyle:
Karton kilo 1,5 TL, kitap kilo 2 TL, pet şişe kilo 7 TL, naylon kilo 4 TL, hurdateneke kilo 3,5 TL, plastik kilo 4 TL, kasa kilo 3 TL, karışık kilo 3 TL, cam kilo 0,10 TL ve bitkisel atık yağın kilosu da 5 TL.
ATOM otobüsünün hangi mahalleleri hangi saatlerde uğrayacağı ve atık kabul edeceği belediyenin resmi internet sitesi ve çeşitli haber araçları ile vatandaşlara duyurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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