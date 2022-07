Samsun, savaşan İHA yarışlarına hazırlanıyor

TEKNOFEST’in yarışma takvimi kapsamında 1521 Ağustos 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek ‘Savaşan İHA Yarışması’na yönelik hazırlıklar devam ediyor.

SAMÜ’nün 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve Ballıca Kampüsü'nde düzenlenecek "Savaşan İHA" yarışmalarına ilişkin çalışmaları Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, 19 Mayıs İlçe Kaymakam Vekili Kemal Yıldız ve yetkililerle birlikte inceleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “TEKNOFEST Karadeniz festivali öncesinde en önemli yarışmalardan birine ev sahipliği yapacağız. Ön elemelerin devam ettiği yarışmalara katılım sağlayan tüm gençlerimize başarılar diledik” dedi.



“Gençlerimize güveniyoruz”

Gençlere her daim yardımcı olduklarını belirten Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ülkemizin istikbali olan kıymetli gençlerimizin eğitimine ve hayallerine destek olmak için görev yapıyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın teknoloji ve bilimin her alanında geleceğe yön verecek her türlü projesine yardımcı olmak adına devlet olarak gereken desteği vermeye devam ediyoruz. Genç bir nüfusa sahip olmak önemli ama yeterli değil. Gençlerimizi ilime ve teknolojiye teşvik etmek onların bu alanda gelişim sağlamalarını ülkemizin geleceği açısından son derece önemli görüyorum ve gençlerimize çok güveniyorum. Günümüz konjonktüründe bilgili ve teknolojik anlamda donanımlı, bu alanda gerek kendilerine gerekse ülkemizin istifade edeceği bir şekilde nitelikli insan kaynağına erişeceğimiz bir nesile sahip olduğumuzu düşünüyorum. İlimizde gerçekleşecek ‘İnsansız Hava Aracı’ yarışmalarında da ülkemize stratejik açıdan güç katacak böylesine önemli bir yarışmaya vesile olan gençlerimizi yönlendirip, deneyim kazandırmalarını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Finaller öncesinde ön elemelerde yarışan yarışmacılara başarılar diliyorum” diye konuştu.

