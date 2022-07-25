Samsun'da saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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Samsun'da 25 ton saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yakalandı.

Kaza, Atakum ilçesi SamsunAnkara karayolunun 18. kilometresi Gürgendağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan yüklediği 15 ton samanı Samsun'un Bafra ilçesine götüren Ayhan K. (51) idaresindeki 66 HP 833 çekici plakalı, 66 AAD 926 dorse plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, tırın dorsesindeki samanlar yol kenarına ve şarampole saçıldı. Yaralı sürücü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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