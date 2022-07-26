Samsun’daki araç sayısı 1 ayda 1675 adet arttı Trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı itibarıyla 407 bin 274 oldu

– Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK) verilerine göre Samsun’da mayıs ayında 405 bin 599 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı itibarıyla 1675 adet artarak 407 bin 274 oldu.

TÜİK Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Türkiye’de haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Samsun’da ise haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 1675 oldu.

Verilere göre Samsun’da mayıs ayında 405 bin 599 adet olan trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran itibarıyla 407 bin 274 oldu. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Tokat’ta mayıs ayında 195 bin 816 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 908 adet artarak 196 bin 724 oldu. Çorum’da mayıs ayında 182 bin 44 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 454 adet artarak 182 bin 894 oldu. Amasya’da ise mayıs ayında 127 bin 857 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 527 adet artarak 128 bin 384'e çıktı.

Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum’da haziran ayı sonundaki toplam araç sayısı ise 915 bin 276 adet oldu.

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