Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, "Diyabet (şeker hastalığı) başta göz, böbrek ve kalp damarlar olmak üzere birçok organa hasar vermektedir. Tip 2 diyabet cerrahi yöntem ile tedavi edilebilmektedir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, diyabet (şeker hastalığı) hakkında bilgiler vererek hastalığın artışına dikkat çekti.

Tip 2 diyabet cerrahisi hakkında da bilgiler veren Dr. Muzaffer Al, "Halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan diabetes mellitus bir diğer adıyla diyabet vücudunuzun da pankreas adlı salgı bezinin vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan ve hem ülkemizde hem de dünya da git gide artan ciddi bir hastalıktır. Burada kişi yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glikozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir” diye konuştu.



Diyabet (şeker hastalığı) belirtilerine değinen Dr. Al, şöyle devam etti:

“Genel olarak tip 1 ve tip 2 diyabet tanımlamaları kullanılır. Tip 1 diyabet, genellikle erken yaşlarda başlar, tanıdan itibaren mutlaka insülin kullanılmasını gerektirir. Tip 2 diyabet ise, genellikle daha ileri yaşlarda başlar. Ortaya çıkışında sağlıksız yaşam biçimi davranışları, aile öyküsü ve diğer faktörler etkili olmaktadır. Tip 2 diyabeti olan ve kan şekeri yüksek olan kişilerde; Sık idrara çıkma, Ağız kuruluğu, Çok su içme, Açlık hissi, Cilt yaralarının geç iyileşmesi, Kuru ve kaşıntılı bir cilt, Sık sık enfeksiyon gelişmesi, Ellerde ve ayaklarda uyuşma görülmektedir. Kontrolsüz şeker, başta göz, böbrek ve kalp damarlarımız olmak üzere birçok organa hasar vermektedir. Maalesef dünyada 400 milyon şeker hastası var ve her yıl 4 milyon insan şeker hastalığına bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir. Sizde veya bir yakınınızda tip 2 diyabet varsa endişelenmeyin. Şeker hastalığında Tip 2 diyabet cerrahi yöntem ile tedavisi yapılmaktadır.”



“İnsülin ve ilaç ihtiyacı ortadan kalkıyor” diyen Dr. Al, şunları kaydetti:

“Cerrahi tedavide ince bağırsağımız çok önemli bir organ içinde çok önemli hormonları barındırıyor. Biz ameliyat yöntemlerimizde ince bağırsak kaynaklı hormonlarını aktif duruma getirerek pankreasımızın geride kalan insülin nakliyetisini arttırıyoruz. Böylelikle ortalama yüzde 86 oranında insülin ve ilaç ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı yöntem ile yapılmaktadır. Ortalama 2 saat sürüyor ve 34 gün hastanede kalmak gerekiyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen hastalarımızı havalimanında karşılıyoruz ve 5 yıldızlı otel konforunda hastanemizde ağırlıyoruz. Kendilerine ait odası oluyor, refakatçıları yanında kalabiliyor. Ameliyat öncesi deneyimli ekibimiz tarafından hazırlıkları yapılıyor. Hastamız yine ekibimiz tarafından her zaman takip altında oluyor ve bizlere her zaman ulaşılabiliyor. Tip 2 Diyabet Cerrahi tedavisini başarıyla uygulamaktayız.”

