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Samsun'da bu yıl fındıkta rekolte tahmini 112 bin 500 ton

İHA

Samsun'da bu yıl fındıkta rekolte tahmini 112 bin 500 ton

Türkiye’de fındık üretiminde 2. sırada bulunan Samsun’da 2022 yılında fındık rekolte tahmini 112 bin 500 ton olarak belirlendi.
Ordu’dan sonra Türkiye’de fındık üretiminde 2. sırada yer alan Samsun’da rekolte tahmin çalışmaları tamamlandı. 13 kurumun yaptığı toplantı sonucunda bu yıl rekolte tahmini 112 bin 500 ton olarak belirlendi.

“1. sırayı alabilmek için var gücümüzle çalışacağız”
Fındıkta rehabilitasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra veriminin daha da artacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Fındık artık son dönemlere girdi ve rekolte çalışmalarımızı yaptık. 22 Haziran ile 7 Temmuz arasında yaklaşık 13 kurumun katılımıyla çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında Samsun’da rekolte çalışmalarımızda 112 bin 500 ton gibi bir rekolte tahminimiz var. Tekrar hasattan sonra özellikle ambara girmeden fındığın tahminini yapmak çok zordur. Fındıkta daha önce bir rehabilitasyon çalışması başlattık. Ben öyle inanıyorum ki bu yıldan sonraki yıllarda çok daha fazla bir artış olacaktır. Eylül ayından itibaren fındık yetiştirilen 13 ilçemizin tamamında rehabilitasyon çalışması yapacağız. Yaşlı ağaçların gençleştirilmesi, genç ağaçların bakım budama gibi çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bütün alet ve ekipmanları aldık. Fındık bahçelerinin rehabilitasyonları bittikten sonra Türkiye’de 2. sırada olan fındık üretimimizi 1. sıraya alabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Samsun’un belli kesimlerimde yüksek bir üretim var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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