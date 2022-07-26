Balkonda düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da evlerinin balkonunda düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci kattaki evinin balkonunda düşen Mehmet O. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet O. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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