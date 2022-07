Açık büfe tehlikesi Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun: “Açık büfeler sağlık ve obezite için risk teşkil eder” “Her öğünün açık büfe olması bizleri fark etmeden aşırı yemeye iter”

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, tatillerde konaklanan otellerde sunulan ‘açık büfeler’in sağlık ve obezite için risk teşkil ettiğini belirterek, "Her öğünün açık büfe olması bizleri fark etmeden aşırı yemeye iter” dedi.

Açık büfe tehlikesine dikkat çeken FBM Tıp Merkezi’nden Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “Tatillerde konaklanan otellerde sunulan açık büfeler sağlık ve obezite için risk teşkil eder. Her öğünün açık büfe olması bizleri fark etmeden aşırı yemeye iter. Güzel sunulmuş tüm yiyeceklerin tadına bakma isteği sonucu fark etmeden öğünlerdeki porsiyonlarımızın büyümesine ve normal beslenmemizden çok daha fazla kalori alımına sebep olur. Yüzmek, gezmek gibi hareketli olma durumuna güvenerek yemek tüketiminizi artırmayın aksi takdirde tatil dönüşü fazladan birkaç kilo ile karşılaşabilirsiniz” diye konuştu.

Diyetisyen Torun, tatilden kilo alıp dönmemek veya tatili en az alım ile bitirmek için şu önerilerde bulundu:

“Yemeklerinizi yavaş yiyin, çiğneme sürenizi uzatın. Eğer yemeğinizi yavaş yer ve yeterli çiğnemeye özen gösterirseniz açken doldurduğunuz tabaktaki yiyeceklerin size fazla geldiğini görebilirsiniz. Bu sebeple oyalanarak sohbet ederek yenen bir öğünde doyumunuzun daha kolay olduğunu göreceksiniz. Yemek yanı mutlaka salataya yer verin. Hem midenizi hem gözünüzü doyuracak salata çeşitlerine mutlaka yer verin. Böylece dolu bir tabak ile daha düşük kalori alabilirsiniz. Doyunca yemeyi bırakın. Doydunuz ve hala masada aldığınız yemeklerin bir kısmı duruyor. Bu durumda zorla yemeyi sürdürmek yerine bırakın tabakta kalsınlar. Bir sonraki öğününüzde seveceğiniz yiyeceklerden çok ufak porsiyonlarda alarak tek tabak oluşturmayı deneyin. Yeterli olacaktır. Yemek üzeri tatlı / dondurma / meyve tüketmeyin. Yemekle birlikte veya yemeğin hemen bitiminde tatlı, dondurma veya meyve tüketmeyin. Bu seçenekleri mutlaka ara öğünlerinize saklayın.”



Alkol kullanımına dikkat

Alkol kullanımına dikkat çeken Torun, “Aynı yiyeceklerde olduğu gibi günün her saati sunulan alkol seçenekleri çok cazip gelse de artan alkol tüketimi aşırı kalori alımına sebep olur. Ve fark etmeden birkaç günde karaciğer ve böbrek gibi önemli organlarınıza fazla yük yapmış olursunuz. Yiyeceklerde olduğu gibi alkol tüketimini de keyfi saatlerde olacak şekilde sınırlandırmanızı öneririm. Su içmeyi ihmal etmeyin. Güneşte kalınan saatlerde, terlemenin arttığı durumlarda günlük su ihtiyacımız çok daha fazla olmaktadır. Farkında olmadan su ihtiyacımızı alkol veya diğer sunulan içeceklerden karşılıyor hissedebiliriz. Susadığınız zaman hazır içecekleri tercih etmeyip mutlaka vücudunuzun saf su ihtiyacını gidermek için öncelikle su içiniz” şeklinde konuştu.

