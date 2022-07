Bafra Kapıkaya Festivali’ne hazır

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 4.sü yapılacak olan Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali için ilçede tüm hazırlıklar tamamlandı. Festivalde doğaseverler adrenalin dolu beş gün geçirecek.

Doğa ve sporsever tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kapıkaya’nın eşsiz doğası ile keyifli anlar yaşamak isteyen tüm vatandaşları 2731 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivale katılmaya davet etti. Daha önceki organizasyonlarda yoğun bir katılımın olduğunu ve katılımcıların da çok memnun kaldığını ifade eden Başkan Kılıç, “Aylar süren hazırlık aşamasında ekiplerimiz her türlü detayı göz önüne alarak büyük bir hassasiyetle alanda gerekli çalışmaları tamamladı. Doludizgin bir festival olması noktasında her türlü hazırlığı tamamladık. 2019 yılındaki festivalimizde yaptığımız anketler, katılımcıların kişisel görüş ve önerileri ve yapılan gözlemler ışığında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ince eleyip sık dokuyarak bu yılki festivalimize hazırlandık. Ekiplerimiz beş gün sürecek festivalimizde katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gece gündüz uğraş verdiler” diye konuştu.

Bafra Belediyesi olarak, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’ni Bafra’nın vitrini olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Başkan Kılıç, “Festivalimizin tüm paydaşları ile Bafralıların topyekûn sahiplendiğini biliyoruz. Beş gün sürecek festivalimizde alınan her türlü önleme rağmen oluşabilecek aksaklıkların da başta Bafralı hemşerilerim olmak üzere tüm katılımcıların engin hoşgörüsü ve yapıcı yaklaşımları ile kısa sürede bertaraf edileceğine tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.