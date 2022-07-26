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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırın taşıdığı 40 tonluk pres makinesi yola devrildi

İHA

Tırın taşıdığı 40 tonluk pres makinesi yola devrildi

Samsun’da tırın taşıdığı pres makinesi, aracın kavşaktan döndüğü sırada yola devrildi. Olay sırasında yol üzerinde araç bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir eden 06 DL 2184 çekici ve 34 VP 0959 dorse plakalı tır kavşaktan dönüş yaparken dorsesinde bulunan 40 tonluk pres makinesi halatlarından kurtularak karayoluna devrildi. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Pres makinesi 2 vincin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tekrar tırın dorsesine yüklendi.

Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışması sırasında SamsunOrdu karayolu trafiği geçici olarak alternatif yoldan sağlandı.
Kaza sırasında yol üzerinde araç ve yayanın bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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