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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeltik alanlarında larva ile mücadele

İHA

Çeltik alanlarında larva ile mücadele

Samsun’un Bafra Ovası'nda 130 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltik alanlarında sivrisinekle mücadele çerçevesinde larva ve yabani ot ilaçlama çalışmaları sürüyor.
Eylül ayında hasadı yapılacak olan çeltik alanlarında Bafra Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu tarafından yabani ot ve sivrisinekle mücadele 48 mahallede devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bafra Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu Çiftçi Temsilcisi Şükrü Derebey, larva çalışmalarını yerinde takip etti.
Şükrü Derebey, “İlçemiz çeltik ekiminde Türkiye’de ekim alanları içerisinde 2. sırada yer almaktadır. Bafra Ovası’nda 48 mahallede 130 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor. 2007 yılında 50 bin 717 dekar iken 2021 yılında 2 bin 344 üreticimiz bu rakamı 140 bin dekara ulaştırmıştır. 2022 yılında ise 48 mahallede yaklaşık 2 bin 135 üreticimiz ile birlikte 130 bin dekar ekimi yapılan çeltik alanından 95 100 bin ton çeltik üretimi ile birlikte 6065 bin ton pirinç elde ediliyor. Bafra’da yetiştirilen pirinç ülke tüketiminin yüzde 12’sini karşılıyor. Bafra Çeltik Komisyonu olarak 48 mahallemizde sivrisinek ile mücadele çerçevesinde 4 kez periyodik olarak larva ilaçlaması yaptık. Şu anda da larva ilaçlamaları ve otla mücadele çalışmaları sürüyor” dedi.
Fener Mahallesi’nde çeltik üreticisi Sadettin Kaynak ise girdilerin düşürülmesini isteyerek, “Bafra Ovası çok verimli bir ova. Böyle bir ovada hepimiz kazanalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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