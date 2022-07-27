Samsun'daki camilerde kadın mekanları iyileştirildi

Samsun’da “Camilerde Kadın Mekanlarını İyileştirelim Projesi” kapsamında il genelinde 85 camide çalışma yapıldı.

İl genelinde bulunan camilerde kadınlara yönelik bölümlerin iyileştirilmesi için Samsun Valiliği tarafından 6 Nisan 2021 tarihinde başlatılan Camilerde Kadın Mekanlarını İyileştirelim Projesi’yle ilgili yürütülen çalışmaların son durumunun değerlendirildiği toplantı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Camilerde Kadın Mekanlarını İyileştirelim Projesi’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kadınların camilerden ibadet ve eğitim anlamında çok daha fazla yararlanabilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde hazırlandığını belirten Vali Zülkif Dağlı, Müftü Seyfullah Çakır’ın başkanlığında kurulan komisyonla öncelikli olarak il genelinde merkezi ve yol güzergahında bulunan camilerden 85’inde çalışma yapıldığını dile getirdi.

Eğitim ve iş hayatı gibi nedenlerle vakit namazlarını zorunlu olarak camide kılmak, cemaat sevabından faydalanmak, camideki dini eğitimlere katılmak ve vaazları dinlemek isteyen kadınların yanı sıra seyahat, alışveriş ve ziyaret gibi sosyal gerekçelerle dışarıda bulunan ve camilerde namaz kılmak isteyen kadınların çok daha sağlıklı ve rahat koşullarda ibadet imkanı sağlamak için hayata geçirilen proje kapsamında çalışma yapılan camilerde namaz kılma mekanları ile abdesthane ve lavaboların iyileştirildiğini ifade eden Zülkif Dağlı, bu doğrultuda namaz kılma mekanlarının mümkün olduğunca cami içinde konumlandırıldığını ve caminin manevi ortamından kopma hissi oluşturmayacak şekilde dekoratif paravanlarla ayrıldığını, abdesthane ve lavaboların ayrı ve ulaşımı kolay yerlerde olmasına özen gösterildiğini, yönlendirme tabelalarının da yenilendiğini ve bu çalışmaların aşamalı olarak diğer camilerde de yapılacağını belirtti.

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