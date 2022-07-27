5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta çalışan kalıp ustası Rafet A.(47), 4. kata düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralanan Rafet A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.