Atakum'da Keşif Kampüsü heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla Atakum ilçesinde inşa edilen “Keşif Kampüsü”nde sona gelindi.

Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde bulunan Emek Park’ta yapılan Keşif Kampüsü’nde matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak. Ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak. 1742 metrekare büyüklüğündeki kampüsün maliyeti ise 11,5 milyon lira.

Açılacağı günü heyecanla bekleyen gençler de gelecekleri adına yapılan bu tesis için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. 15 yaşındaki Abdullah Çakır, "Bizim için büyük bir hizmet. Açılmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Atakum'da ikamet eden Meliha Yurt ise çocuklar için yapılan bu tesisin çok değerli olduğunu belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok güzel düşünülmüş bir tesis. Büyükşehir Belediyesi'ne bir anne olarak teşekkür ediyorum. İnşallah bir an evvel hizmete girer" diye konuştu.

“Bilim ile iç içe olmamızı sağlayacak bu tesisin inşa ediliyor olması gerçekten bizi mutlu etti” diyen 14 yaşındaki İrem Su Er, "Umarım katılım çok yoğun olur. Samsun'da bilimin daha da gelişmesi adına yapılan tüm bu çalışmalar için belediyemize ve başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gülse Şevval Uçak da, "Açılacağı günü heyecanla bekliyorum. Samsun'da böyle bir şeyin olması gerçekten çok güzel. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bizim adımıza çok güzel bir proje olmuş" açıklamasında bulundu.

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