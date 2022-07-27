Samsunlu güreşçi dünya şampiyonu oldu

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Samsun Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Alperen Berber, İtalya’da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

İtalya’nın Roma kentinde 2531 Temmuz 2022 düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 80 kiloda mindere çıkan Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alperen Berber, final müsabakasında karşılaştığı Azerbaycanlı İsmayil Rzayev’i 32 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Alperen Berber, altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Madalyayı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e armağan ediyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bize verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

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