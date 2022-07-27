Çarşamba Karma OSB'de temel atma Vali Dağlı: “Çarşamba OSB ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına önemli katkılar verecek"

Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim binası temel atma töreninde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çarşamba OSB ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına önemli katkılar verecek" dedi.



Çarşamba Karma OSB yönetim binasının temel atma töreni Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, protokol üyeleri ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına yakın olmasının yanı sıra Samsun Merkez OSB ve sanayi sitelerine yakınlığıyla da cazip bir konuma sahip olan Çarşamba Karma OSB’nin yaklaşık iki ay önce ilk kazması vurulan altyapı yapım işinin hızla ilerlediğini belirten Vali Dağlı, bugün de yönetim binasının temel atma törenini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

700 metrekare inşaat alanında 2 kat olarak inşa edilecek yönetim binasının en geç 4 ay içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini ifade ede Dağlı, Çarşamba Karma OSB’nin altyapı ve üstyapısıyla yatırımcılar tarafından örnek gösterilecek bir OSB olması için gayret gösterdiklerini yineledi. Dağlı, yol, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, telekomünikasyon, bisiklet yolları, aydınlatma ve elektrik işlerini kapsayan altyapı yapım işleriyle trafo merkezi inşaatının da eş zamanlı olarak tamamlanmasıyla Çarşamba Karma OSB’nin şehre ve ülkenin üretim, ihracat ve istihdamına önemli katkılar vermeye başlayacağının altını çizdi.

Yatırımcı firmalar tarafından yoğun talep görmeye devam eden OSB’de bugüne kadar 43 sanayi parselinden 30’unun tahsisinin gerçekleştirildiğini ve firmalarla birebir yapılan görüşmelerin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Dağlı, OSB’de ihracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firma ve sektörlere tahsis yapılması noktasında hassasiyet göstermeye devam ettiklerini ve tahsis yapılan bazı firmaların da inşaatlarına başladığını, tüm firmalardan en geç iki yıl içerisinde faaliyete geçilmesi konusunda taahhüt aldıklarını sözlerine ekledi.

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