Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ş.Y. (43) ve T.K.'yi (33) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 531 kök Hint keneviri bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Ş.Y. ve T.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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