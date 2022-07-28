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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayçiçeği ve buğday rekoltesinde atış bekleniyor

İHA

Ayçiçeği ve buğday rekoltesinde atış bekleniyor

Samsun'da geçen yıl 300 bin ton olan buğday rekoltesi '330 bin ton', 51,6 bin ton olan ayçiçeği rekoltesi ise '58 bin ton' olarak bekleniyor.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yağışların da etkisiyle buğday ve ayçiçeği rekoltelerinde artış olacağını belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda ekim alanlarında da artış olduğunu açıklayan Sağlam, sulu yerlerde 450 ve 750 kiloya kadar buğday verimi aldıkları bilgisini verdi.

"Buğdayda 330 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz"
Samsun'daki buğday hasadından söz eden Müdür Sağlam, "Özellikle bugün itibarıyla Samsun’da sahil kesimlerinde buğday hasatlarımız bitti. Bugünlerde Vezirköprü, Havza, Ladik bölgesinde başladı. Hasatlarımıza baktığımızda özellikle verimlerimizde kuru alanlarda 400 ve 600 kilogram arasında değişmekte, sulu yerlerde de 450 ve 750 kiloya kadar buğday verimleri alınmaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 1 milyon 35 bin dekar alanda 300 bin ton gibi bir rekoltemiz vardı. Bu yıl yağışlarında etkisiyle inşallah 330 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Bu bazı alanlarda özellikle 1520 bin dönüm gibi bir alanda yağlık ayçiçeğine bir kayma oldu. Dolayısıyla mevcut olan ekim alanlarında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hasatlarımız çok güzel gidiyor. Biçerdöver kontrollerimiz sıkı bir şekilde takip ediliyor. 74 kişiyle oluşan yaklaşık 25 ekiple biçer kontrollerimizde yapılmakta. Ben özellikle hasat sonrasında da çiftçilerimize seslenmek istiyorum; buğday hasadında anız yangınlarına kesinlikle teveccüh etmesinler. Çünkü anız yangınları organik maddesi olarak yararlı mikroorganizmaların tamamının yanmasına ve toprağın kalitesinin düşmesine neden olur. Biz bu toprakları atalarımızdan miras aldık ama çocuklarımızdan da ödünç aldık. Sürdürülebilir bir tarımın yapılabileceği alanlar bırakılması açısından lütfen çiftçilerimiz özellikle anızları yakmasınlar. Onları sürüp veya anıza direk ekim makineleriyle ekim yapmalarını istiyorum. Bunun yanında her çiftçimiz mutlaka kendi tarlasında biçerdöverleri takip etsinler. Biçerin döküp dökmediğiyle ilgili kısımları da anında ilçe müdürlüklerimize, il müdürlüğümüze bildirirlerse bizler müdahale ederiz" dedi.

"Ayçiçeğinde 58 bin ton rekolte bekliyoruz"
Samsun'da ayçiçeği üretimiyle de bilgi veren Sağlam, "Özellikle geçen yıl içerisinde yağlık ay çiçeğine baktığımızda bu yıl geçtiğimiz yıldan 16 bin dekar daha fazla bir ekim alanı görüyoruz. Geçtiğimiz yılda 196 bin dekar bir alanda ekim vardı. Bu yıl 212 bin dekar alanda yaklaşık 58 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz yılda yaklaşık 196 bin dekar alanda 51 bin 617 ton bir rekoltemiz oluşmuştu. Biliyorsunuz Trakya Bölgesi'nde yoğun bir şekilde şu anda arazideyiz. Özellikle bitki sağlığıyla alakalı Trakya’da görülmüş olan bu çayır tırtılıyla ilgili teyakkuz halindeyiz. Bölgemizde Allah’a şükür şu ana kadar rastlamadık. 17 ilçemizin tamamında ekiplerimiz takip ediyor. İnşallah hiçbir zarar olmadan 2022 yılının hasadını yaparsak ayçiçeğinde tahmin ediyorum dediğim gibi 58 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Ayçiçeğinin avantajları da var şöyle ki 2021 yılına göre baktığımızda 29 lira mazot, 8 lira gübre desteği veriyoruz. 2021 yılının üretiminden dolayı toplam 22 milyon 400 bin lira gibi bir destek verdik. İnşallah bu yıl destekte de artış yapılacaktır" diye konuştu.

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